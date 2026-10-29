بقيادة ميسي.. إنتر ميامي يتعثر في سباق «الكونكاكاف»

سقط فريق إنتر ميامي الأمريكي الأول لكرة القدم، بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق، في فخ التعادل مع سينسيناتي 2ـ2 في المرحلة الثانية والثلاثين من دوري المحترفين «أم أل أس».

وشكّل التعادل انتكاسة لميامي في سعيه لاحتلال المركز الثاني في المنطقة الشرقية، وضمان تأهله إلى كأس أبطال «الكونكاكاف» العام المقبل، ليتراجع للمركز الثالث خلف نيو إنجلاند ريفولوشن، الفائز على نيويورك ريد بولز 3ـ2.

وتقدم ميامي بهدف الأوروجوياني لويس سواريز، لكنه استقبل هدفين في غضون 6 دقائق عبر الفرنسي كينجي مبوما ديم، والسلوفاكي صامويل جيدي، قبل أن يُعادل النتيجة بهدف قاتل في الدقيقة 90 عن طريق البديل البرازيلي ريكيلمي فيليبي، ليضمن بذلك نقطة ثمينة.

وعجز ميامي عن اختراق دفاع ضيفه في الشوط الأول، لكنه نجح في هز شباكه في الدقيقة 61، عندما تسلّم الأرجنتيني رودريجو دي بول الكرة في منتصف الملعب ومررها إلى البرازيلي كاسيميرو الذي بدوره أرسلها إلى سواريز المتمركز داخل منطقة الجزاء، فروضها ابن الـ39 عامًا بلمسة واحدة، ثم استدار وسددها في الزاوية العليا البعيدة، حيث ارتطمت بالعارضة ودخلت المرمى.

وانتفض سينسيناتي في الدقيقة 80 بفضل الفرنسي مبوما ديم الذي سجل هدفًا بتسديدة مقوسة عند القائم البعيد، بعد مجهود فردي على الجهة اليمنى.

وبعد 6 دقائق فقط، أسكت سينسيناتي جماهير ملعب «نيو ستاديوم» بتسجيله هدف التقدم بعدما تسلّم المدافع جيدي تمريرة على حافة منطقة الجزاء وسددها في شباك الحارس الكندي داين سانت كلير.

ويواجه إنتر ميامي منافسه نيو إنجلاند، الأحد، متأخرًا بفارق نقطتين عنه «58 مقابل 56»، ويحتاج إما للفوز أو التعادل للحفاظ على آماله في المركز الثاني.

ويتصدر ناشفيل ترتيب المنطقة الشرقية بفارق كبير «71 نقطة» وحسم درع المشجعين الذي يمنح لصاحب المركز الأول، في نهاية الأسبوع الماضي للمرة الأولى في تاريخه.