الدوسري.. أول صقر يبيعه بـ163 ألفا

نجح خالد بن شلغيم الدوسري في طرح أول صقر بحياته خلال أقل من عشر دقائق.

وطرح الدوسري شاهين فرخ، في تجربة استثنائية تُوّجت ببيعه مقابل 163 ألف ريال، خلال الليلة الـ 11 من مزاد المركز الوطني للصقور في ملهم شمال مدينة الرياض.

وقال الدوسري: «وجدنا الصقر في جنوب السليل، ونجحنا في طرحه خلال أقل من عشر دقائق، والحمد لله كانت تجربة جميلة، وفرحتنا اكتملت ببيعه في المزاد».

وأضاف: «بعد الطرح تواصلت مع المركز الوطني للصقور، الذي قدَّم لنا الخدمات اللازمة، بما في ذلك النقل والإعاشة»، مثمنًا سرعة الاستجابة والتسهيلات التي أسهمت في تيسير رحلتهم من السليل إلى مقر المزاد.

وأعرب الدوسري عن شكره للمركز الوطني للصقور على ما يقدمه من خدمات للطواريح، مؤكدًا أهمية هذه الجهود في دعم الصقارين وتسهيل مشاركتهم في المزاد، والإسهام في خدمة موروث الصقارة والمحافظة على استمراره بين الأجيال.

وكان الدوسري طرح شاهين فرخ في منطقة السليل، طوله 15 إنشًا، وعرضه 15 إنشًا راهي ووزنه 956 جرامًا، وتم بيعه في الليلة الـ11 من مزاد المركز الوطني للصقور بـ163 ألف ريال.

يذكر أنَّ استقبال فروخ الشاهين البحري المهاجر في مزاد المركز الوطني للصقور يستمر على مدى شهرين، فيما تُنقل ليالي المزاد عبر القنوات التلفزيونية ومنصات التواصل الاجتماعي، لإتاحة متابعة المزاد للصقارين والمهتمين.