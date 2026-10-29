«بلايستيشن» تكشف عن مجموعة «Prism Collection»

كشفت «بلايستيشن» عن مجموعة «Prism Collection» الجديدة، التي تضم تصاميم شفافة لأيدي التحكم اللاسلكية «DualSense» وأغطية أجهزة «PS5».

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن أغطية أجهزة «PS5»، ستأتي بثلاثة ألوان هي البرتقالي، والأخضر الزمردي، والرمادي الجرافيتي، في إصدار يستلهم ملامحه من التصاميم التقنية الشفافة التي برزت أواخر التسعينيات الميلادية.

ومن المقرر طرح المجموعة في الأسواق العالمية بدءًا من 4 فبراير 2027، على أن تبدأ الطلبات المسبقة في 10 نوفمبر المقبل.

وتجمع التصاميم الجديدة بين الأسطح الشفافة، والتفاصيل المعدنية، مع إظهار أجزاء من المكونات الداخلية لأيدي التحكم، بما يمنح الملحقات مظهرًا بصريًا مختلفًا عن الإصدارات التقليدية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه «بلايستيشن» نحو توسيع خيارات تخصيص أجهزة الألعاب وملحقاتها، من خلال تقديم تصاميم تجمع بين الطابع المستوحى من الأجهزة الكلاسيكية، واللمسات العصرية، بما يتيح للمستخدمين خيارات إضافية تتناسب مع تفضيلاتهم.