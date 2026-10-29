«إيبك جيمز» تتعاون مع ون بيس

أعلنت شركة «إيبك جيمز» عن العرض الترويجي والملصق الرسمي لموسم «Treasure Hunters» المصغر للعبة «Fortnite»، الذي يأتي بالتعاون مع سلسلة الأنمي والمانجا «One Piece»، في شراكة تجمع العالمين ضمن تجربة جديدة بطابع المغامرات والبحث عن الكنوز.

وأوضحت الشركة، عبر بيان صحافي، أنَّه من المقرر إطلاق موسم «Treasure Hunters» في 1 نوفمبر المقبل، إذ يستعرض العرض الترويجي ملامح من المحتوى المرتقب، بما في ذلك ظهور عدد من شخصيات «One Piece»، في خطوة تمهّد لانطلاق التعاون داخل اللعبة.

ويأتي هذا التعاون ضمن توجه «Fortnite» نحو توسيع تجاربها الترفيهية، عبر استقطاب شخصيات وعوالم من أعمال الأنمي والثقافة الشعبية اليابانية، بما يعزز تنوع المحتوى، ويمنح اللاعبين تجارب متجددة تجمع بين الألعاب، وأبرز الأعمال الترفيهية.