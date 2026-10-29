ديربان تقود حلم إفريقيا في استضافة الدورة الأولمبية الأولى

كشفت اللجنة الأولمبية في جنوب إفريقيا، الخميس، عن اختيار مدينة ديربان الساحلية لتكون واجهة ملف البلاد لاستضافة الألعاب الأولمبية، في مسعى قد يجعل إفريقيا تستضيف الحدث للمرة الأولى في تاريخها.

وقالت ‌لوانديل سيميلاني، ​رئيسة ‌اللجنة ⁠الأولمبية ​في جنوب إفريقيا: «جنوب إفريقيا تعتزم الترشح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية عام 2036 أو 2040، الحكومة الجنوب إفريقية ⁠دعمت الخطوة رسميًّا بعد حصولها ‌على ‌موافقة مجلس الوزراء، ما ​يمنح الملف ‌زخمًا مبكرًا».

ومن ‌المقرر أن تعرض اللجنة الأولمبية خطتها أمام لجنة اختيار المضيفين المستقبليين التابعة للجنة الأولمبية الدولية ‌في نوفمبر المقبل، على أن تستكمل دراسات الجدوى ⁠بحلول ⁠مارس 2027، فيما ينتظر اختيار الدولة المضيفة في عام 2029.

وتحمل ديربان طموحًا مؤجلًا لاستضافة حدث رياضي متعدد الألعاب، بعدما منحت حق تنظيم دورة ألعاب الكومنولث 2022، قبل أن يسحب منها الملف ​في 2017، بسبب عدم استيفاء متطلبات أساسية تتعلق بالتمويل والتنظيم.