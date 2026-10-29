بعد إصابة المعصم.. مارتين يُشارك في ماليزيا

أعلن فريق أبريليا للدرَّاجات النارية، الخميس، منح الإسباني خورخي مارتين ​الضوء الأخضر للمشاركة في التجارب الحرة الأولى لسباق جائزة ماليزيا الكُبرى ضمن بطولة العالم، المُقرر الجمعة، وذلك بعد تجاوزه الفحوصات الطبية الخاصة بإصابة المعصم التي تعرض لها إثر حادث في أستراليا.

وأصدر أبريليا بيانًا صحافيًّا، جاء فيه: «يعود مارتين إلى الحلبة مع انطلاق جائزة كبرى، التي قد تكون حاسمة في سباق ‌لقب لا يزال مفتوحًا على جميع الاحتمالات في موسم 2026».

وأضاف بيان الفريق: «من المُقرر أن يخضع مارتين ⁠لفحص ⁠طبي جديد من قبل الفريق الطبي للبطولة عقب انتهاء التجارب الحرة الأولى».

وأصيب مارتين بكسر في معصمه ​الأيمن ‌خلال ⁠صراعه ​مع مارك ماركيز، منافسه ⁠على اللقب، بسباق السرعة في أستراليا، ما أدى إلى استبعاده من السباق الرئيس، الذي ألغي لاحقًا بسبب الأمطار الغزيرة، وتدني مستوى الرؤية.

ويحتل متسابق أبريليا ⁠المركز الثاني في ترتيب بطولة ‌العالم للدرَّاجات النارية ‌متأخرًا بعشر نقاط عن ​متصدر البطولة ‌ماركيز، متسابق دوكاتي، قبل أربع جولات ‌من نهاية الموسم.

من جانبه، حصل راؤول فرنانديز، درّاج تراك هاوس ريسينج، على الضوء الأخضر أيضًا للمشاركة بعد تعافيه من كسر في أحد أصابعه حرمه من خوض جولة أستراليا، فيما يستعد لوكا ​ماريني وجوان مير، ثنائي ​هوندا، للعودة إلى المنافسات بعد تعافيهما من المرض.