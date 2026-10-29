علي بن الحسين: صوت الأردن مستقل في انتخابات «فيفا»

أعلن الأمير علي بن الحسين، رئيس ‌الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن بلاده ستدلي بصوتها باستقلالية تامة، في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، معربًا في الوقت ذاته عن احترامه للاتحاد الآسيوي، واستعداده للتعاون ​الكامل مع أي إجراءات يتخذها، وذلك في التعليق الأول له منذ قرار الاتحاد القاري إحالته إلى هيئاته القضائية على خلفية انتقاداته لسير أعمال الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد التي عقدت في طوكيو أخيرًا، وما أثاره بشأن آليات اتخاذ القرار داخل المؤسسة.

وأوضح علي بن الحسين، في منشور بثّه عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إكس»، اطلاعه على بيان الاتحاد الآسيوي الصادر في 27 أكتوبر، قائلًا: «تصريحاتي السابقة كانت تهدف إلى شرح ‌آلية التصويت في انتخابات ‌رئاسة «فيفا» والتشديد على أهمية الشفافية في ​إدارة شؤون ‌كرة ⁠القدم».

وأضاف رئيس الاتحاد الأردني للعبة: «أكن ​كل الاحترام ⁠للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهيئاته القضائية، وسأتعاون تعاونًا كاملًا مع أي إجراءات، ووفقًا للنظام الأساسي للفيفا، سيدلي الاتحاد الأردني لكرة القدم بصوته في انتخابات رئاسة «فيفا» باستقلالية تامة، ولن أدلي بأي تعليق إضافي ما دامت المسألة قيد النظر».

وتابع علي بن الحسين: «لقد أوضح منشوري بتاريخ 25 أكتوبر آلية التصويت في انتخابات رئاسة «فيفا»، إذ يدلي كل اتحاد عضو بصوته بنفسه، كما عبّر عن رأيي في أهمية الشفافية في ⁠حوكمة كرة القدم، أما الجملة الأخيرة فتؤكد مبدأ تتشاركه ‌أسرة كرة القدم بأكملها، وهو ألا تكون أي ‌انتخابات عرضة للإكراه أو التهديد أو الرشوة، وأنا ​متمسك بهذا المبدأ، وقد كانت ‌تلك الجملة تأكيدًا لمبدأ، لا اتهامًا لأيّ شخص، وحيثما وجدت أي مخاوف ‌فإن مكانها الصحيح هو الجهات المختصة».

وكان الاتحاد الآسيوي للعبة أعلن، الثلاثاء الماضي، إحالة تصريحات علي بن الحسين إلى هيئاته القضائية، بعدما انتقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية في طوكيو، العاصمة اليابانية، والتي كشف خلالها الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد، دعمه ‌لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو، رئيسًا للفيفا.