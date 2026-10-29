الاتحاد.. فيسينج يستبعد لوبي وسيميتش من رحلة أبها

استبعد الألماني ينس فيسينج، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، الثنائي السنغالي ديون لوبي والصربي يان كارلو سيميتش من القائمة التي سيدخل بها مواجهة أبها، التي تجمع الفريقين عصر الجمعة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته إلى أنَّ فيسينج اختار 8 لاعبين أجانب للبعثة التي غادرت ظهر الخميس إلى أبها، وهم: الصربي بريدراج رايكوفيتش، وأمامه البرتغالي دانيلو بيريرا، الكولومبي ريتشارد ريوس، الجزائري حسام عوار، الهولنديان جورجينيو فينالدوم وستيفن بيرجوين، المغربي يوسف النصيري، النيجيري جورج إيليخينيا، إضافة إلى الجناح صهيب هوساوي الذي ضمه المدرب للمرة الأولى إلى القائمة.

وكانت «الرياضية» أشارت وفق مصدر خاص، الأربعاء، إلى أنَّ الاتحاد سيجري تدريبًا وحيدًا في أبها مساء الخميس، بعد وصولهم عصرًا، على أن يرسم المدرب الخطة المناسبة التي سيدخل بها هذه المواجهة.

وكان فيسينج أراح اللاعبين من تدريبات الثلاثاء بعد العودة فجرًا من رحلة فرغانة الأوزبكية، عقب تحقيق الفوز على مضيفه نيفتشي 2ـ1، لحساب الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، وأجرى تدريبًا واحدًا على ملعبه في جدة قبل رحلة أبها.

ويحتل الاتحاد المركز الرابع في قائمة ترتيب الدوري بـ 23 نقطة، مبتعدًا عن المتصدر الهلال بـ4 نقاط، قبل انطلاق الجولة المقبلة.