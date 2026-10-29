ياسمين صبري لـ«الرياضية»: «تمكين» نموذج يقتدى به

تعود الممثلة المصرية ياسمين صبري للعمل مع مواطنها المخرج محمد سامي من جديد بعد غياب 10 أعوام بعد ظهورها الأخير في مسلسل «الأسطورة» 2016.

وتشارك صبري في مسلسل «تمكين» المقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل.

وقالت لـ«الرياضية» ياسمين صبري تعليقًا على تعاونها الجديد مع محمد سامي: «جاهزون لعمل مشرف لمصر، وبه نماذج يحتذى بها، وإن شاء الله يعجبكم، ومعانا عدد كبير من النجوم»، معربة عن أملها في أن يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور، ومشيرة إلى ما يتضمنه من نماذج يمكن الاقتداء بها.

تدور ملامح الشخصية التي يجسدها عمرو سعد حول ضابط شرطة صارم يتمتع بكفاءة استثنائية، يجد نفسه أمام قضية معقدة تتشابك فيها خيوط الجريمة مع أسرار عائلية قديمة، في مسار درامي يفتح الباب أمام صراعات تتجاوز حدود التحقيقات الأمنية إلى أبعاد إنسانية وعائلية.

ويستند العمل، وفق الملامح المعلنة، إلى معالجة تتناول قضايا محلية وواقعية، في إطار درامي خاص، فيما تتواصل التحضيرات للمسلسل استعدادًا لعرضه في الموسم الرمضاني المقبل، وهو من إنتاج شركة «سينرجي» للمنتج تامر مرسي.

ويحمل اجتماع ياسمين صبري مع محمد سامي في «تمكين» دلالة خاصة، بالنظر إلى الخلاف الذي شهدته كواليس تعاونهما السابق في مسلسل «الأسطورة» الذي عُرض خلال رمضان 2016، وقام ببطولته محمد رمضان، بمشاركة مي عمر وروجينا وريم مصطفى وعدد من الفنانين.

وتعود تفاصيل الأزمة إلى اختلاف بين ياسمين صبري ومحمد سامي بشأن بعض تفاصيل العمل، من بينها المسار الدرامي لشخصية «تمارا» إذ رغبت في تغيير نهاية الشخصية، قبل أن تتصاعد الخلافات وتنسحب من المسلسل من دون استكمال تصوير مشاهدها.

وبعد مرور نحو 10 أعوام يلتقي الطرفان مجددًا في «تمكين»، في تعاون يفتح صفحة جديدة على المستوى المهني، ويضع التجربة المقبلة أمام اهتمام الجمهور، لا سيما مع انضمام عمرو سعد إلى العمل في أول تعاون يجمعه بياسمين صبري.