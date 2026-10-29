الطريس يقود مواجهة النصر والخلود

كلَّفت لجنة الحكام الرئيسة في الاتحاد السعودي لكرة القدم خالد الطريس لقيادة مواجهة فريق النصر الأول لكرة القدم أمام ضيفه الخلود، التي تلعب عند الـ 09:00 مساءً على ملعب «الأول بارك» في الرياض، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وفق الموقع الرسمي الخميس.

ويساعد الطريس في هذه المباراة مؤيد المسجن مساعدًا أول ورائد الحقباني مساعدًا ثانيًا وعبد الله الخربوش حكمًا رابعًا، على أن يتولى عبد الله الحربي غرفة تقنية الفيديو، ويساعده محمد خليل.

وأسندت اللجنة إلى الحكم فيصل البلوي قيادة مواجهة الرياض والقادسية، التي تجرى في الـ 09:00 مساءً على ملعب «إس إتش جي أرينا» في نادي الشباب، على أن يعاونه فيصل القحطاني مساعدًا أول وإبراهيم الدخيل مساعدًا ثانيًا وخالد الأحمري حكمًا رابعًا، فيما يتولى قيادة تقنية الفيديو الحكم فريح الجلعود ويساعده محمد المرشد.

ومنحت اللجنة الحكم أحمد الرميخاني مهمة قيادة مباراة الخليج والحزم، التي تلعب عند الـ 5:35 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويساعده أحمد العتيق مساعدًا أول، وعبد الله آل عجيم مساعدًا ثانيًا، وعبد الصمد بكري حكمًا رابعًا، ويقود غرفة تقنية الفيديو شكري الحنفوش ويساعده حامد الأحمري.