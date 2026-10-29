تقرير المصابين أول مهام بيريجا مع ابها

طلب الكرواتي تيـو بيريجا، مدرب فريق أبها الأول لكرة القدم، تسليمه تقريرًا عاجلًا عن حالة اللاعبين المصابين، وذلك بعد أن تم تكليفه بالمهام الفنية، بعد إنهاء الإدارة العلاقة التعاقدية مع مواطنه دامير بوريتش، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن التقرير الذي سيتم وضعه على طاولة بيريجـا، الخميس، سيشمل نوع إصابة كل لاعب وفترة التأهيل ومدة الغياب المتوقعة، على أن يضع الجهاز الفني الجديد، خطة عاجلة لإنقاذ الفريق من الخسائر المتتالية التي تعرض لها في دوري روشن السعودي.

وبيّن أن التقارير المبدئية أظهرت حاجة خالد الشمراني لاعب الوسط، لفترة علاج تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع، للعلاج من العضلة الخلفية، فيما يحتاج الكاميروني جورج نكودو ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع لمعاناته في الكتف، والفرنسي نبيل فقير من 10 إلى 14 يومًا، بعد إصابته العضلية أما الفيصلي، على أن يشمل التقرير بقية اللاعبين المصابين الآخرين.

ويفتقد أبها، مجموعة من اللاعبين، بداعي الإصابات المتفرقة، ومنهم المدافع السنغالي عبدو ديالو وباسل السيالي الذي أجرى عملية في الحوض.

وعلى الجانب ذاته، أكد المصدر أن بيريجا استعان بالمدرب السعودي أسامة الشهري، وكلف فهد أبو سبعان، بمهمة الإعداد البدني، والإبقاء على البرتغالي باولو أندريه مدرب الحراس.

وكانت رابطة دوري المحترفين، أعلنت قبل 48 ساعة، من المواجهة عن تقديم مواجهة الفريق التي يستضيف فيها الاتحاد على ملعب مدينة الأمير سلطان الرياضية في المحالة، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي من الـ 04:45 دقيقة إلى الـ 03:30.