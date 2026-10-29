«الرياضية» تقف على جاهزية ملعب أرامكو ومستجدات الافتتاح

تتواصل الأعمال الإنشائية والتجهيزية في مشروع ملعب أرامكو الواقع في محافظة الخبر، مع اقترابه من مراحله النهائية، استعدادًا لتدشينه المرتقب خلال الأسابيع المقبلة.

وأظهرت جولة ميدانية رصدتها «الرياضية»، الخميس، حجم الإنجاز في المشروع الهندسي، الذي سجل رقمًا قياسيًا عالميًا في موسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بعد تشغيل 92 رافعة برجية، متزامنة في موقع إنشائي واحد، في خطوة أسهمت في تسريع وتيرة الأعمال واستكمال الهياكل الخرسانية الرئيسية.

وتستلهم تصاميم الواجهة الخارجية للمشروع من الدوامات المائية للخليج العربي، والتي تعكس هوية معمارية مميزة تجمع بين الطابع المحلي والتقنيات الهندسية الحديثة.

وعلى مستوى أرضية الملعب، أظهرت التحديثات الميدانية اكتمال أعمال مد العشب الطبيعي، بالتزامن مع تجهيز أنظمة التبريد المتطورة، المصممة لتعزيز راحة الجماهير وتحسين الأجواء داخل المدرجات التي تتسع إلى نحو 47 ألف متفرج، بما يدعم استضافة المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى في المنطقة.

وعلى جانب الاستدامة، يعتمد المشروع على حلول هندسية ومواد بناء منخفضة الانبعاثات الكربونية، بينها الخرسانة منخفضة الكربون التي تسهم في خفض الانبعاثات بنحو 17 ألف طن متري، إلى جانب أنظمة متقدمة لإعادة تدوير المياه واستخدامها، ضمن مساعي المشروع للحصول على التصنيف البلاتيني لشهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي LEED.

وامتدت الأعمال التجهيزية إلى المرافق الإعلامية، وأظهرت الجولة جاهزية قاعة المؤتمرات الصحافية والمركز الإعلامي، وتجهيزهما ببنية تحتية رقمية وتقنيات اتصال حديثة، لدعم متطلبات التغطية الصحفية والإنتاج والبث التلفزيوني المحلي والدولي خلال البطولات والفعاليات الكبرى.

وكشفت الزيارة ملامح مرافق الضيافة والمطاعم المطلة على أرضية الملعب، التي صُممت لتقديم تجربة متكاملة للزوار والجماهير، تجمع بين الراحة والإطلالات المباشرة على المستطيل الأخضر.

وفي محيط المنشأة، تتواصل أعمال تطوير المساحات الخارجية والمرافق الرياضية والترفيهية، بما يشمل ممشى رياضيًا يمتد لمسافة خمسة كيلومترات، إلى جانب ملاعب كرة القدم والبادل والتنس وكرة السلة، في إطار تطوير وجهة رياضية ومجتمعية وترفيهية متكاملة تخدم كافة شرائح المجتمع.

ويُعد الملعب الجديد، أحد أبرز المشاريع الرياضية المرتقبة في المنطقة الشرقية، لما يتمتع به من تصميم معماري فريد ومرافق متعددة الاستخدامات، فضلًا عن دوره المنتظر في تعزيز مكانة المنطقة وجهةً لاستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية الكبرى.

وتعكس وتيرة الأعمال المتقدمة في المشروع استمرار الاستعدادات لتجهيز الملعب وفق المعايير الدولية، تمهيدًا لاستقبال الجماهير والمساهمة في استضافة منافسات كأس آسيا 2027، بما يعزز حضور السعودية على خريطة الرياضة العالمية.