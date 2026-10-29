المرة الأولى.. شاكر وابنه يظهران في الخبر.. والأبواب تفتح 08:00 مساء

يستعد الفنان اللبناني فضل شاكر لتسجيل ظهوره الثالث في المسارح السعودية والأول في الخبر، الجمعة، على مسرح «الخبر أرينا».

وتفتح البوابات عند الـ 08:00 مساءً، ويبدأ العرض في الـ 09:30 مساءً وفق منصة "يبوك" ، وتبلغ القدرة الاستيعابية للمسرح نحو 7500 متفرج.

وفتح «الخبر أرينا» أبوابه رسميًا في الربع الأول من 2024، وجهز بأحدث التقنيات الصوتية والضوئية العالمية ليوفر تجربة بصرية وسمعية استثنائية.

وعلى الرغم من حداثة عهده، فقد استقطب المسرح نخبة من أشهر نجوم الغناء العربي والعالمي الذين أحيوا فيه حفلات لاقت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا ومن أبرزهم فنان العرب محمد عبده، والمصري هاني شاكر، والنجم العراقي ماجد المهندس، إلى جانب مواطنه كاظم الساهر، والنجمة السورية أصالة نصري.

وتُمثّل السعودية محطة مفصلية شديدة الأهمية في مسيرة النجم اللبناني فضل شاكر، فبعد أعوام من الغياب الطويل عن المسارح الجماهيرية، اختار «صوت العشاق» المنصات السعودية لتكون بوابة عودته الكبرى إلى أضواء الفن الحي.

وارتبط اسم فضل شاكر بالجمهور السعودي منذ أواخر التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة، بالتزامن مع إطلاق روائعه الرومانسية مثل «يا غايب» و«ضحكت الدنيا». وشهدت تلك المرحلة إحياءه سلسلة من الحفلات والمشاركات الفنية الناجحة في السعودية، نال خلالها شعبية جارفة وجسّد مكانة خاصة كأحد أبرز أعمدة الأغنية الطربية في الخليج والعالم العربي.

وبعد اعتزاله المؤقت في 2012، غاب شاكر تمامًا عن منصات الحفلات المباشرة والجمهور لمدة ناهزت 14 عامًا، على الرغم من استمراره في طرح بعض الأغنيات المنفردة عبر المنصات الرقمية.

وشكّل أكتوبر 2026 المنعطف الأبرز في علاقة الفنان بالسعودية، حيث أعلنت الهيئة العامة للترفيه عن عودة فضل شاكر الرسمية للمسارح عبر «موسم الرياض» في 22 و23 أكتوبر الجاري، واحتضن مسرح أبو بكر سالم حفلتين تاريخيتين حملتا عنوان «عودة الغايب».

وشهدت السهرة الأولى إقبالًا جماهيريًا قياسيًا أدى إلى نفاد التذاكر في دقائق، وامتزجت فيها دموع الحاضرين بتأثر الفنان الذي قدّم باقة من أروع أغانيه، بمشاركة لافتة من الفنانة الكويتية نوال في دويتو أغنية «أحاول»، ونجله محمد شاكر في أغنية «كيفك على فراقي».

وامتدادًا لهذا النجاح والنشاط الفني المتصاعد، يتجه فضل شاكر لتقديم أولى حفلاته في المنطقة الشرقية عبر «الخبر أرينا» في 30 أكتوبر، تليها محطة مرتقبة في مدينة جدة على مسرح «عبادي الجوهر أرينا» في 5 نوفمبر المقبل، لترسخ السعودية مكانتها كحاضنة أساسية لانطلاقته الفنية المتجددة في المشهد الثقافي العربي.