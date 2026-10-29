البولندي يوقف كامارا 6 أشهر

أوقفت رابطة الدوري البولندي لكرة القدم، الغيني إبراهيما ​كامارا، لاعب فريق رادومياك رادوم الأول، لمدة 6 أشهر، بداعي تصرف غير رياضي.

⁠وأصدرت رابطة ​الدوري بيانًا صحافيًا، جاء فيه: «خلال المباراة، ارتكب اللاعب تصرفًا غير لائق ينتهك قواعد اللعب النظيف، حيث هاجم لاعبًا من الفريق المنافس بعد حصوله على ⁠بطاقة حمراء».

وقع ‌الحادث ‌خلال المباراة التي ​خسرها رادوم بنتيجة 3ـ4 أمام ‌فريق بوجون شتشيتسين، بعد أن حصل كامارا على البطاقة الحمراء في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

وغادر كامارا، صاحب الـ27 عامًا، أرض الملعب، لكن مع اندلاع شجار ⁠على ⁠خط التماس، عاد من نفق خروج اللاعبين ووجه ضربة في الرأس لأحد لاعبي بوجون البدلاء.

وجرى إيقاف اللاعب الدولي الغيني عن المشاركة في كافة المسابقات في بولندا، كما جرى تغريمه ​مبلغ 12 ألفًا و626 دولارًا.