ناتاشا: عبادي حقق حلمي.. وانتظروا «شايش»

تظهر الفنانة اللبنانية ناتاشا على مسرح «محمد عبده أرينا» 6 نوفمبر المقبل مع الفنان السعودي عبادي الجوهر من جديد ضمن فعاليات «موسم الرياض».

وكشفت في حوار مع «الرياضية» ناتاشا، عن سعادتها بمشاركة الجوهر، مؤكدة أن الوقوف إلى جانبه حقق أحد أحلامها الفنية.

وأبدت الفنانة اللبنانية رغبتها في التعاون مع عدد من الشعراء والملحنين السعوديين، أبرزهم الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، وسهم، وياسر أبو علي.

وأعلنت عن اقتراب طرح أغنيتها الجديدة «شايش»، واستبعدت تنفيذ الجزء الثاني من ألبوم «الخزامى»، بسبب عدم تحقيق الجزء الأول الانتشار المأمول، مشيرة إلى تحضيرها مشروعًا غنائيًا مع فنان خليجي كبير لم تكشف عن هويته.

01

تستعدين للظهور مع الفنان السعودي عبادي الجوهر بحفل غنائي في الرياض 6 نوفمبر.. ماذا تمثل لك هذه المشاركة بعد تجربتكما السابقة في البحرين؟

الحمد لله، تحقق أحد أحلامي الفنية بمشاركة الفنان الكبير عبادي الجوهر في حفل جماهيري في البحرين العام الجاري، وهو فنان أعتز بمشاركته، ويشرفني التعاون مع أي نجم سعودي مستقبلًا.

02

طرحتِ أغنية «سألت الليل» أغسطس الماضي، هل تمثل بداية مرحلة فنية مختلفة؟

لا، هي امتداد لمشواري الفني، وليست بداية مرحلة مختلفة، فقد قدمت سابقًا مجموعة من الأعمال المتنوعة، وأغنية «سألت الليل» حلقة جديدة في سلسلة التنوع التي أحرص عليها خلال مسيرتي.

03

هل تحضّرين لألبوم غنائي متكامل أم تفضلين الأغاني المنفردة؟

حضّرت مجموعة من الأعمال الغنائية المتنوعة، منها المصري واللبناني والخليجي، وقريبًا سأطرح أغنية منفردة بعنوان «شايش»، من كلمات سين، وألحان يزيد الخالد، وتوزيع زيد نديم.

04

ما سر ارتباطك بالأغنية السعودية؟ وكيف تصفين تجربتك مع دحوم الطلاسي؟

أولًا أوجه التحية إلى جمهوري في الخليج، وخاصة السعودية، الذين آمنوا بأدائي وإتقاني اللهجة الخليجية، وهذا ما دفعني إلى التعمق في اللهجة السعودية التي أحبها، حتى أتقنت اللهجة الشعبية والعامية، وهو ما ساعدني على مشاركة الفنان دحوم الطلاسي في أغنية «يفداك قلبي». وأعدّ هذه التجربة ركيزة أساسية لنجاحي في اللون الشعبي، وأفتخر بتقديمه.

05

سبق أن أعلنتِ التحضير للجزء الثاني من ألبوم «الخزامى»، إلى أين وصل المشروع؟

للأمانة، لا أعتقد أنني سأبادر إلى تنفيذ «الخزامى 2»، بسبب عدم وصول أغاني الجزء الأول إلى الجمهور بالشكل الذي كنت أطمح إليه، وأعتقد أن السبب يعود إلى عدم تركيزي على الترويج للألبوم بالصورة المناسبة عند طرحه.

06

كيف تصفين علاقتك بالجمهور السعودي؟ وماذا أضافت الأغنية الخليجية إلى مسيرتك؟

الجمهور السعودي ذواق، وأعده من أصعب الجماهير التي يمكن إرضاؤها بأي عمل فني، لكن الحمد لله أكرمني بتقبله جميع ما قدمته، وكذلك باستضافتي على أرض السعودية. وبالتأكيد فتحت لي الأغنية الخليجية أبوابًا جديدة، ومنحتني تميزًا بين بعض نجمات الأغنية العربية، دون تحديد أسماء.

07

بعد مشاركتك مع عبادي الجوهر، من الأسماء السعودية التي تطمحين إلى التعاون معها؟

أتمنى أن يجمعني عمل مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد، والأمير سعود بن عبد الله، و الملحنين سهم وياسر أبو علي، ويشرفني التعاون مع نجوم الأغنية السعودية.

08

هل تعتقدين أنك حصلتِ على حقك من الشهرة والانتشار؟

الحمد لله، ما زال لدي الكثير لأقدمه، وحتى إن رأى البعض أن انتشاري محدود، فقد حصلت في بداياتي على فرص لم يحصل عليها غيري، وكانت مرضية بالنسبة لي، وأثق بأن القادم أفضل بإذن الله.

09

ما المفاجآت التي تحضّرينها لجمهورك خلال الفترة المقبلة؟

المفاجآت كثيرة، والأعمال شبه جاهزة، وهناك عمل فني لم نبدأ تنفيذه حتى الآن، من كلمات وألحان فنان كبير، يتمتع بصوت عذب وشعبية واسعة في الخليج والوطن العربي. تحدثنا عن هذا العمل خلال الأشهر الماضية في البحرين، ووعدني بتجهيزه، وأتمنى أن يسمح له وقته بإكماله واطلاعي على آخر مستجداته.

10

أخيرًا، ما رسالتك إلى الجمهور السعودي؟

أدعو الله أن يحفظ السعودية قيادةً وشعبًا من كل مكروه، وأقول لهم: «شكرًا يا جمهور السعد، والله يجملني معكم، ولا أقصر تجاهكم ما حييت».