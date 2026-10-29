قبل القمة الألمانية.. كوفاتش يعلن جاهزية كاريتساس

أعلن الكرواتي نيكو كوفاتش، مدرب فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأول لكرة القدم، الخميس، جاهزية اليوناني كونستانتينوس كاريتساس، لاعب الفريق، وذلك قبل مواجهة القمة أمام بايرن ميونيخ، السبت المقبل.

وقال كوفاتش في مؤتمر صحافي: «شارك كاريتساس الخميس في جزء من التدريبات الجماعية، كان هذا اليوم الثاني بعد المباراة، لذلك لم تكن الحصة التدريبية مكثفة».

وأضاف المدرب الكرواتي: «كانت ‌هذه أول حصة يتدرب فيها ​كاريتساس مع الفريق، إذا ‌سارت الأمور كما نأمل، الجمعة، فسيشارك مجددًا ‌في التدريبات الجماعية، وبعدها سنقرر ما إذا كان جاهزًا للسفر إلى ميونيخ».

وتابع كوفاتش: «إنها مباراة القمة، ومن النادر أن نصل إليها ونحن متساويان تقريبًا في عدد النقاط، هذا يمنحها مزيدًا من الإثارة، لكنه لا يجعلها أسهل، البايرن هو المعيار الذي تقاس به الفرق، ليس في ألمانيا فحسب، بل في أوروبا ​أيضًا، ربما تكون ​لدينا هذه المرة فرصة لترجيح الكفة لصالحنا، لكن كما قلت، لن تكون المهمة سهلة».

وتعرض كاريتساس، أحد أبرز صفقات دورتموند الموسم الجاري، لإصابة في الكاحل خلال التعادل السلبي مع أونيون برلين في 17 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أسابيع قليلة ‌من عودته ‌إلى الملاعب، عقب وعكة صحية ​في ‌سبتمبر ⁠الماضي، ​نتيجة ما ⁠وصفه النادي مشكلات في الدورة الدموية.

وحجز دورتموند مقعده في الدور الثالث من كأس ألمانيا، بعدما انتزع فوزًا بنتيجة 3ـ2 على فيردر بريمن، الثلاثاء الماضي، بهدف متأخر.

ويدخل دورتموند مواجهة القمة من دون أيّ هزيمة في الدوري الموسم الجاري، شأنه من شأن بايرن ‌ميونيخ، إذ يتساوى الفريقان برصيد 17 نقطة، بينما يتفوق النادي البافاري بفارق ⁠الأهداف.

وعلى الرغم ⁠من تقارب الفريقين في جدول الترتيب، فإن البايرن يملك أفضلية هجومية واضحة، بعدما سجل 25 هدفًا في سبع مباريات، مقابل 12 هدفًا فقط لدورتموند.