كأس الخليج.. السعودية واليمن والعراق يبحثون عن البطاقة الثانية

يبحث المنتخب السعودي للناشئين لكرة القدم عن بطاقة التأهل إلى نصف النهائي في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا أمام العراق في الجولة الرابعة والأخيرة من دور المجموعة لحساب المجموعة الثانية على ملعب حمد بن خليفة عند الـ 06:45 مساءً.

ويمتلك الأخضر السعودي أربع نقاط من انتصار وتعادل وخسارة، وبالرصيد نفسه مع اليمن الذي يواجه الكويت على ملعب حمد الكبير وصاحب المركز الثاني وبفارق هدف عن المنتخب السعودي الثالث.

ويحتاج الأخضر إلى انتصار بفارق 3 أهداف بشرط فوز اليمن على الكويت بفارق هدف أو تعثره بالتعادل والخسارة ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي ويرافق مصر المتصدر بالعلامة الكاملة.

وفي حال تعثر الأخضر بالخسارة أمام العراق يتأهل الأخير بشرط خسارة أو تعادل اليمن أمام الكويت.

وفي حال تعادلت السعودية مع اليمن في المواجهات المباشرة والنقاط والأهداف والبطاقات الملونة يحسم التأهل بالقرعة، وفق لوائح الاتحاد الخليجي لكرة القدم.