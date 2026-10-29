ماذا تعرف عن مبانجولا صاحب الهاتريك التاريخي؟

وُلد صامويل جيرمان كيندوليلو مبانجولا تشيفوندا، مهاجم فريق بولونيا الإيطالي الأول لكرة القدم، في 16 يناير 2004 في بروكسل، العاصمة البلجيكية، لأبوين من أصول كونغولية.

بدأ اللعب في نادي ليوبولد البروكسلي من 2009 حتى 2013، ثم قضى موسمًا في نادي بروكسل، وانتقل إلى كلوب بروج عام 2014 وبقي فيه خمسة أعوام، ثم إلى أندرلخت عام 2019، وفي 10 أغسطس 2020 انضم إلى فئة تحت 17 عامًا في يوفنتوس وهو في الـ 16 من عمره، وعن شغفه المبكر قال: «عرفت منذ طفولتي أنني أريد أن أصبح لاعب كرة قدم، بوحي من أوليف وتوم».

لعب 25 مباراة مع يوفنتوس نكست جين في موسم 2023ـ2024، ثم لفت المدرب تياجو موتا، الذي أصعده إلى الفريق الأول وأشركه أساسيًّا في الجولة الأولى أمام كومو، وكان ذلك في 19 أغسطس 2024، فسجَّل بعد 23 دقيقة.

وفي 11 فبراير 2025 سجَّل في مرمى آيندهوفن، ليصبح أصغر لاعب في يوفنتوس وأصغر بلجيكي يهز الشباك في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال، وفي نوفمبر 2024 استُدعي إلى المنتخب البلجيكي الأول بعد مروره بكل الفئات السنية من تحت 15 إلى تحت 21 عامًا.

في 23 يوليو 2025 انتقل إلى فيردر بريمن مقابل 10 ملايين يورو إضافة إلى مكافآت، وسجَّل 3 أهداف وصنع هدفين في 26 مباراة بالدوري الألماني، وفي 1 سبتمبر 2026 انضم إلى بولونيا معارًا حتى 30 يونيو 2027 مع خيار الشراء، وبلغ طوله 1.81 متر، وعنه قال مدربه رافايلي بالادينو: «إنه شاب جاد، يستمع ويضع نفسه في خدمة الفريق».

مساء الأربعاء، على أرض سان سيرو، افتتح التسجيل عند الدقيقة الثامنة، وعند الدقيقة 60 أضاف مبانجولا الهدف الثاني، قبل أن يتم الهاتريك عند الدقيقة 86، لتنتهي المباراة 4ـ2، في أول فوز لبولونيا في سان سيرو منذ أكثر من 10 أعوام.

وصار مبانجولا ثاني لاعب يسجل هاتريك خارج ميلان في الدوري الإيطالي منذ باتيستوتا مع فيورنتينا في سبتمبر 1998، وقال بعد المباراة: «هذه أجمل أمسية في حياتي، سجلت أول هاتريك وأتمنى ألا يكون الأخير».