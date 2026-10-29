الهلال.. سالم يعود أساسيا بعد 163 يوما

يعود سالم الدوسري، قائد فريق الهلال الأول لكرة القدم، للمشاركة أساسيًا في المسابقات المحلية، أمام الفتح في المباراة التي تلعب عند الـ 09:00 مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي، وذلك بعد غياب دام 163 يومًا، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن سالم سيظهر أساسيًا في المواجهة المقبلة، للمرة الأولى على المستوى المحلي، إذ كانت مواجهة الفيحاء في الجولة الأخيرة من دوري الموسم الماضي 21 مايو الأخيرة له، واضطر للغياب عن المشاركة مع الفريق في 8 جولات دورية بدءًا من مباراة الفيصلي والفيحاء والأهلي والشباب ونيوم والتعاون والاتحاد، ومباراة ضد الرائد في دورالـ32 من مسابقة كأس الملك، قبل أن يكتفي الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب الفريق، بالزج به تدريجيًا أمام الحزم «دقيقة واحدة» والقادسية «دقيقتان» فقط في الجولتين الماضيتين.

وشارك سالم «35 عامًا» أمام الشمال القطري، الإثنين الماضي، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وسجل هدف الفريق الوحيد، في المباراة التي خسرها الأزرق 1ـ3.

من المنتظر أن تشهد المواجهة، مواصلة غياب البرازيلي جابرييل مارتينلي «المصاب» مع عودة الهولندي سامرفيل للقائمة الأساسية، بعد أن غاب عن مباراة الشمال بداعي الإيقاف «الانضباطي».

ويتصدر الهلال قائمة دوري روشن السعودي برصيد 27 نقطة، مع أفضيلة مواجهة «مؤجلة» من الجولة التاسعة أمام الرياض.