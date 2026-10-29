مامارداشفيلي.. ابن الجبال.. وعاشق عارضة الأزياء

في تبليسي، حيث تتكئ الجبال على خاصرة المدينة، وُلد جورجي مامارداشفيلي، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، في 29 سبتمبر 2000، لأب عرف الحراسة قبل أن يعرفها الابن، فديفيت مامارداشفيلي، حارس سابق لوايت جورجيا وتوربيدو كوتايسي، ثم صار مدربًا للحراس في ميراني مارتفيلي، ثم توربيدو كوتايسي.

بدأت الحكاية على الملاعب الصغيرة، وهو يقول عن رحلته: «بدأت رحلتي في جورجيا، على الملاعب الصغيرة». لعب لجاجرا بين 2010 و2012، ثم انتقل إلى دينامو تبليسي وبقي في فئاته السنية حتى 2018، وأُعير إلى روستافي وظهر معه للمرة الأولى في 2 مارس 2019، ثم إلى لوكوموتيف تبليسي في 2020. في العام نفسه نال جائزة أفضل حارس في جورجيا، ولفت أداؤه أمام غرناطة في الدوري الأوروبي أنظار الكشافة الإسبان بحسب صحيفة ماركا، ثم أدرجه الاتحاد الأوروبي في يناير 2021 ضمن 50 موهبة منتظرة.

في 7 يونيو 2021 وصل إلى فالنسيا معارًا، وثبّت النادي عقده في 31 ديسمبر 2021، فصار أول حارس جورجي في الدوري الإسباني. خاض 127 مباراة بقميص الخفافيش وشارك في 69 مباراة متتالية بالدوري، وفي يورو 2024 أنهى دور المجموعات بـ20 تصديًا، متقدمًا بفارق سبعة تصديات على أي حارس آخر، ونال جائزة أفضل لاعب أمام التشيك بعد 11 تصديًا.

رُشح لجائزة ياشين واحتل المركز السابع في حفل الكرة الذهبية بباريس 28 أكتوبر 2024، وتوَّجته جمعية الصحافيين الرياضيين الجورجيين أفضل رياضي في بلاده لعام 2024، فقال: «إنه شرف عظيم، خاصة في عام أولمبي».

أُعلن اتفاق ليفربول معه في 27 أغسطس 2024، وانضم رسميًّا في يوليو 2025 مقابل نحو 29.45 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أول جورجي يرتدي قميص النادي، ظهر أول مرة في 23 سبتمبر 2025 أمام ساوثهامبتون في كأس الرابطة بفوز 2ـ1، ثم خاض مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي أمام تشيلسي على ستامفورد بريدج بديلًا للبرازيلي أليسون المصاب.

في حياته الخاصة، تزوج العارضة إيلينه إبيتاشفيلي 18 يوليو 2024، وأنجبا ابنتهما إيني في 22 نوفمبر 2024. يبلغ طوله 1.98 متر ووزنه 88 كجم.