«القدية» تدشن الهوية الجديدة لـ «نادي الجولف الوطني»

أعلنت شركة القدية للاستثمار إطلاق الاسم الرسمي والهوية الجديدة لـ «نادي الجولف الوطني» في مدينة القدية، الذي يضم ملعبًا من 18 حفرة، تمهيدًا لافتتاحه أمام الجمهور، الجمعة.

وسيكون النادي متاحًا لمختلف فئات المجتمع دون اشتراط العضوية، وقد صُمم لاستقبال اللاعبين من مختلف المستويات، من المحترفين والهواة إلى المبتدئين، إلى جانب الإسهام في اكتشاف المواهب السعودية الواعدة وتنمية قدراتها، وتوفير تجربة رياضية وترفيهية متكاملة للزوار والعائلات والسياح.

وصُمّم الملعب ليوفر خيارات مرنة لممارسة رياضة الجولف، من خلال ثلاثة مسارات متنوعة، يضم كل منها ست حفر، بما يتيح للاعبين اختيار مدة اللعب بما يتناسب مع تفضيلاتهم، سواء جولة قصيرة أو خوض التحدي كاملًا عبر جميع الحفر.

وأعلنت شركة القدية للاستثمار تعيين «جولف السعودية» مشغلًا للنادي بموجب اتفاقية إدارة مدتها خمسة أعوام، تتولى بموجبها تشغيل مرافق الجولف وإدارة الملعب والفعاليات، وتطوير برامج إعداد اللاعبين، وربط النادي بشبكتها الوطنية من المرافق والبرامج والمسارات التنافسية.

ويضم النادي مرافق للتدريب المتخصص وبرامج للمبتدئين، فيما تشمل خططه المستقبلية إنشاء أكاديمية متخصصة، بما يسهم في توسيع قاعدة ممارسة رياضة الجولف، وزيادة المشاركة الرياضية، وتشجيع أفراد المجتمع على تبني أنماط حياة صحية ونشطة.

ويقع «نادي الجولف الوطني» في مدينة القدية على مسافة 45 كيلومترًا من مدينة الرياض، وبجوار مركز التنس الوطني قيد التطوير، ويشكل جزءًا من المخطط الحضري المتكامل للمدينة، الذي يضم مناطق سكنية ومساحات مكتبية وفنادق ومنافذ للبيع بالتجزئة ومرافق عامة.

ويجسّد النادي مفهوم «قوة اللعب» الذي تقوم عليه مدينة القدية، من خلال توفير مساحة مفتوحة أمام مختلف فئات المجتمع لممارسة الرياضة والتفاعل معها، بما يعزز الانتقال من مشاهدة الرياضة إلى المشاركة الفاعلة فيها.

ويمتد الملعب بمحاذاة جبال طويق التي يصل ارتفاعها في المنطقة إلى 200 متر، ويجمع تصميمه المعايير العالمية والطبيعة المحيطة وسهولة الوصول، بما يوفر تجربة متكاملة للاعبين والزوار، ويدعم حضور مدينة القدية بوصفها وجهة للرياضة والترفيه.

وبدءًا من 30 أكتوبر 2026م، سيوفر النادي مقرًا مؤقتًا لاستقبال اللاعبين والزوار، على أن يُفتتح مبنى النادي الدائم في 2028م، إلى جانب ميدان للتدريب وأكاديمية متخصصة، بتصميم من شركة «باترسون».

وقال الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية: «يعكس نادي الجولف الوطني في مدينة القدية التطور الذي يشهده القطاع الرياضي في السعودية، بدعم متواصل من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ الذي أسهم في التوسع في إنشاء المرافق والوجهات الرياضية، وتوفير فرص أكثر تنوعًا لممارسة الرياضة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويسهم في بناء مجتمع حيوي وتوسيع نطاق الوصول إلى مختلف الرياضات».

وأضاف وزير الرياضة: «نتطلع إلى أن يؤدي النادي دورًا رئيسًا في نمو رياضة الجولف في السعودية، من خلال تقديم تجربة رياضية عالمية المستوى لمختلف شرائح المجتمع، واستقطاب لاعبين جدد، واكتشاف المواهب السعودية وتطويرها. كما سيمثل النادي إضافة مهمة إلى منظومة المرافق الرياضية في السعودية، بما يعزز جاهزيتها لاستضافة البطولات والفعاليات الرياضية الدولية».

وقال عبد الله بن ناصر الداود، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار: «تقوم مدينة القدية على قناعة راسخة بقدرة اللعب على الإسهام في تشكيل حياة الأفراد وتعزيز تواصلهم وتجاربهم الرياضية، ويجسد نادي الجولف الوطني هذا التوجه من خلال توفير ملعب بمعايير عالمية يتيح ممارسة رياضة الجولف أمام مختلف فئات المجتمع».

وتابع: «من خلال تولي جولف السعودية تشغيل النادي، نستفيد من خبراتها وشبكتها الوطنية لتوسيع نطاق المشاركة في اللعبة، وإلهام جيل جديد من لاعبي الجولف، وتشجيع أنماط حياة أكثر نشاطًا، ونعمل معًا على الإسهام في بناء مستقبل رياضة الجولف في السعودية، دعمًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030».

بدوره عد نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي لجولف السعودية، النادي إضافة مميزة إلى مشهد الجولف المتنامي في السعودية، حيث يجمع بين تجربة جولف عالمية المستوى والطبيعة الخلابة لجبال طويق، ليقدم وجهة ترحب باللاعبين والزوار على حد سواء، وستسهم جولف السعودية بخبراتها وتجاربها في تعظيم أثر النادي، وتهيئة بيئة تعكس أرقى معايير اللعبة، إلى جانب ما تتميز به السعودية من ثقافة أصيلة في حسن الضيافة وكرم الاستقبال».

وقال: «ننظر إلى النادي الوطني للجولف باعتباره جزءًا من إستراتيجية جولف السعودية الأوسع لبناء منظومة جولف متكاملة في مختلف أنحاء السعودية، بما يتيح المزيد من الفرص للاعبين والزوار والمجتمعات، ويدعم في الوقت ذاته تنامي مكانة السعودية وجهة للجولف والسياحة. ومن خلال مشاريع كهذه، نعمل على توسيع قاعدة المشاركة، وجذب الزوار والاستثمارات، ودعم النمو طويل الأمد لقطاع الجولف وتعزيز مساهمته في السعودية».

من جانبه أوضح السير نِك فالدو، المصمم للنادي والفائز بستة ألقاب في البطولات الكبرى رئيس شركة «Faldo Design»، أن النادي ارتكز تصميمه على تطوير وجهة عصرية تنسجم مع الطبيعة الفريدة لمدينة القدية، وتوفر تجربة مميزة للاعبين في كل جولة، مشيرًا إلى ما تتميز به المدينة من تضاريس طبيعية وهوية متفردة تم إبرازهما في تصميم الملعب، ليجمع التحدي والمتعة، ويرحب باللاعبين من مختلف المستويات.

ولفت إلى أن النادي يدعم أيضًا تنمية المواهب السعودية من خلال مجموعة من البرامج والمبادرات، من بينها سلسلة Faldo Series، بما يتيح للاعبين الواعدين تطوير مهاراتهم وخوض تجارب تنافسية متدرجة.

وصُمم النادي بما يدعم ممارسة رياضة الجولف وفق معايير الاستدامة وسهولة الوصول، من خلال تطبيق عدد من الممارسات البيئية، تشمل استخدام المياه المعاد تدويرها في ري الملعب، وتوظيف أنظمة ذكية لإدارة المياه، إلى جانب خطط لتوفير أنظمة إضاءة بتقنية «LED» الموفرة للطاقة، بما يتيح تمديد ساعات ممارسة اللعبة.

وتشمل تدابير الاستدامة إنشاء أسطح خضراء فوق المباني، وتوفير نقاط لإعادة تعبئة المياه في أنحاء الملعب، واستخدام عربات جولف كهربائية، إلى جانب الاعتماد على المركبات الكهربائية ضمن أسطول الصيانة.

وحصل النادي على شهادة «GEO» للتطوير المستدام، التي تمنحها مؤسسة «GEO» للجولف المستدام تقديرًا لتطبيق معايير الإدارة المسؤولة والمستدامة للموارد.

ويمثل «نادي الجولف الوطني» إضافة إلى منظومة الوجهات الرياضية والترفيهية والثقافية في مدينة القدية، التي تشمل «Six Flags مدينة القدية» و«أكواريبيا مدينة القدية» إضافة لأستوديوهات بلاي ميكر، إلى جانب عدد من المشروعات قيد التطوير، من بينها مركز التنس الوطني، ومضمار السرعة، وملعب الأمير محمد بن سلمان، وميدان سباقات الخيل.

وتسهم هذه الوجهات والمرافق في تكوين منظومة متكاملة تدعم استضافة الفعاليات والبطولات الدولية، وتطوير الرياضة الاحترافية، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يخدم سكان مدينة القدية والعاملين فيها وزوارها.