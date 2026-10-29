6 نوفمبر.. جرينهالج وسيموندز يتصدران نزالات «باور سلاب»

طرح «موسم الرياض»، الخميس، تذاكر بطولة باور سلاب 26 «Power Slap 26»، التي يستضيفها 6 نوفمبر المقبل في «SEF Arena» في منطقة بوليفارد سيتي، بمشاركة 16 متنافسًا يخوضون ثماني مواجهات في فئات وزن مختلفة، تتصدرها مواجهة على لقب الوزن خفيف الثقيل.

وتتجه الأنظار إلى المواجهة الرئيسة التي تجمع الأمريكيين لوجان «كيل شوت» جرينهالج ولوك «ليثال سترايك» سيموندز، في نزال مرتقب على لقب فئة الوزن خفيف الثقيل، يمتد إلى خمس جولات، وسط ترقب لمواجهة تتطلب القوة والدقة والقدرة على التحمل لحسم اللقب.

وتشهد البطولة، التي تتوافر تذاكرها عبر منصة «ويبوك»، سبع مواجهات أخرى، بواقع ثلاث جولات لكل نزال، أبرزها مواجهة الوزن الثقيل بين زاكير «ستيب ثاندر» نيمانباييف وويس «ذا بوم» مينا، إلى جانب مواجهة براندون «ذا ريبر» رودز وزاك «دَب زي» زين في وزن الوسط، فيما يلتقي ديوربيك «سكوربيون» أتاجونوف وكيالي «ذا تشيف» كانيكوا في فئة خفيف الثقيل.

وفي بقية المواجهات، يلتقي كابيرو «ذا نيجيريان هالك» أديديران مع أكاسيو «بيكينو» دوس سانتوس في الوزن الثقيل، بينما يواجه دانيار «شريدر» توكتاروف منافسه إيجيوفور صنداي في الوزن المتوسط، ويخوض بارديب مواجهة أمام رضوان «ذا هايدر» علي في الوزن الخفيف، فيما تجمع المواجهة الثامنة أمانبريت سينج وكارل جلينون في الوزن الثقيل.

وتعود منافسات «باور سلاب» إلى الرياض، العاصمة السعودية، بعد استضافتها نسخًا سابقة حظيت باهتمام جماهيري، إذ تعتمد هذه الرياضة على توجيه ضربات بكف اليد وفق قواعد محددة، تختبر قوة المتنافسين ودقة ضرباتهم وقدرتهم على التحمل، وسط مواجهات قد تتغير نتيجتها في لحظات.