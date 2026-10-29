كاريك: استمراري في يونايتد لا يحتاج ضمانات

أكد مايكل كاريك، مدرب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنه لا يحتاج إلى أي ضمانات بشأن مستقبله مع النادي في ظل الضغوط المتزايدة التي يتعرض لها بسبب النتائج المتراجعة.

وتصاعدت التكهنات بشأن مستقبل كاريك بعد سلسلة من ثماني مباريات متتالية بلا فوز. وزادت الخسارة أمام بورنموث 0ـ3 الأحد، من حدة الضغوط على يونايتد الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة الهبوط.

ولم يحقق يونايتد سوى انتصارين في 12 مباراة خاضها بمختلف المسابقات الموسم الجاري، وحصد سبع نقاط فقط خلال أول ثماني مباريات له بالدوري، في أسوأ بداية في المسابقة منذ 40 عامًا.

لكن كاريك، لاعب الوسط السابق ليونايتد، أعرب عن عدم استغرابه استمراره، على الرغم من سلسلة النتائج المخيبة، مجددًا دعمه للبرتغالي برونو فرنانديش، قائد الفريق، الذي جلس على مقاعد البدلاء أمام بورنموث، بعدما انتقد أساليب مدربه التكتيكية عقب الهزيمة الثقيلة أمام كومو الإيطالي 1ـ4.

وقال كاريك، في مؤتمر صحافي الخميس، قبل مواجهة تشيلسي السبت بالدوري: «أنا هنا لأداء مهمتي، ولتقديم الأفضل للفريق. أرغب بشدة في تحسين الأمور وتطوير الأداء. لا، لست مستغربًا من استمراري».

وأضاف: «لا أحتاج إلى ضمانات من أحد. أتفهم تمامًا طبيعة المنصب، وأدرك حجم المهمة والمسؤولية، وأعرف ما يترتب على ذلك».

وفي تعليقه على وضع فرنانديش، أوضح كاريك أنَّ إبقاءه على مقاعد البدلاء أمام بورنموث كان «قرارًا مرتبطًا بالمباراة، وهذا كل ما في الأمر. برونو ملتزم تمامًا بهذا النادي، وليس لدي أي مشكلة في ذلك. سنمضي قدمًا، ونتطلع الآن إلى مباراة نهاية الأسبوع».

في المقابل، قال جاري نيفيل، قائد يونايتد السابق الذي زامل كاريك في أولد ترافورد، في وقت سابق الخميس إنَّ «المدرب يحتاج أحيانًا إلى الإقالة لمصلحته هو».

غير أنَّ كاريك شدَّد على أنَّه لن يتخلى عن منصبه، قائلًا: «بصراحة، لا أعير أي اهتمام لأي شيء آخر. أعرف هذه المهمة، وما الذي نحتاج إليه كي نتحسن. لا أحتاج إلى أن يخبرني أحد بذلك».

وأردف: «سبق أن قلت إنَّ ما يفكر فيه المشجعون يهمني، وما يهمني أيضًا هو ما نقدمه لهم وما يرونه على أرض الملعب.. اللاعبون لديهم رغبة كبيرة. نحن نتألم لأننا لم نحقق العدد الكافي من الانتصارات، لكن هناك حدة في الأداء، وروح قتالية، ورغبة في تقديم الأفضل».