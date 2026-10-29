فان دايك: الطاقة عادت إلى «أنفيلد»

أكد الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد وقلب دفاع فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، أنَّ الأداء القوي الذي قدّموه على ملعبهم أمام تشيلسي الأربعاء أعاد الثقة إلى جماهير «أنفيلد»، وذلك بعد موسم مخيب للآمال في الدفاع عن لقب الدوري.

حقق ليفربول انتصارات متتالية على ملعبه أمام فياريال الإسباني في دوري الأبطال وبرايتون في الدوري وتشيلسي في كأس الرابطة الأربعاء، ما منحه دفعة معنوية كبيرة قبل استقبال أرسنال، حامل اللقب، الأحد بالجولة التاسعة للدوري.

وقال فان دايك «35 عامًا»، في تصريحات صحافية نشرت الخميس: «في أمسيات كتلك أمام تشيلسي أو فياريال، أعتقد أنَّ الجماهير تستمتع حقًا بما تراه، وبالطبع يمكنك الشعور بتلك الطاقة، وهو أمر رائع».

وأضاف: «لقد كنت أشعر بهذه الطاقة منذ فترة، وعندما تغيب قليلًا ثم تعود مجددًا، فهذا أمر جيد للغاية. النتائج تساعد كثيرًا، ونحن ندرك ذلك تمامًا».

وتابع: «نريد إظهار هذا المستوى طوال الدقائق التسعين في كل مباراة، سواء على ملعبنا أو خارجه. وعلى الرغم من أنَّ تحقيق ذلك ليس بالأمر السهل، إلّا أننا نسعى إليه، ومثل هذه الأمسيات تساعدنا في ذلك».

وأردف قائلًا: «نحن نبذل جهدًا كبيرًا خلف الكواليس، ونأمل في أن نحصد ثمار هذا العمل».

وكان المدرب الإسباني أندوني إيراولا، الذي تولى مهامه في يونيو خلفًا للهولندي أرني سلوت، أجرى سبعة تغييرات على التشكيلة أمام تشيلسي، بما في ذلك الدفع بأربعة لاعبين تقل أعمارهم عن 22 عامًا.

وانتهت المباراة بالتعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسم ليفربول الفوز بركلات الترجيح 6ـ5، ليتأهل إلى ربع النهائي حيث سيواجه بورنموث.

وأوضح فان دايك: «لا أعتقد أننا منحنا المنافس فرصًا كثيرة طوال المباراة، ربما فقط بعض التسديدات من مسافات بعيدة. لقد قدَّمنا أداءً جيدًا وأظهرنا طاقة كبيرة.. كان بإمكاننا تقديم أداء أفضل في بعض اللحظات، لكن بشكل عام، أنا سعيد بما حدث، وسعيد بتأهلنا إلى الدور التالي».