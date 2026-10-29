مدد تفوقه.. الخليج يقلبها على الحزم

عزز فريق الخليج الأول لكرة القدم سجله الخالي من الخسائر أمام الحزم في دوري روشن السعودي، بعدما تغلب عليه 4ـ2، الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الـ12 من المسابقة.

وافتتح الجامبي موسى بارو التسجيل للخليج عند الدقيقة 24، قبل أن يقلب الحزم النتيجة بهدفين عن طريق الجزائري سفيان بن دبكة في الدقيقة 39، وأفيميكو بولولو عند الدقيقة 45، لينهي الشوط الأول متقدمًا 2ـ1.

وأعاد المالي بوباكار كوياتي المباراة إلى نقطة التعادل بتسجيله هدف الخليج الثاني في الدقيقة 47، قبل أن يمنح النرويجي جوشوا كينج التقدم لأصحاب الأرض عند الدقيقة 73، ثم اختتم بارو الرباعية بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 75.

ورفع الخليج رصيده إلى 15 نقطة، محققًا انتصاره الثالث في النسخة الجارية من الدوري، فيما تجمد رصيد الحزم عند عشر نقاط.

وحافظ الفريق الشرقي على سجله خاليًا من الخسائر أمام الحزم في دوري روشن منذ موسم 2023ـ2024، بعدما رفع حصيلته إلى ثلاثة انتصارات وتعادلين خلال خمس مواجهات، إذ تعادل الفريقان مرتين في موسم 2023ـ2024، قبل أن يكسب الخليج مواجهتي الموسم الماضي 4ـ1 و2ـ1، ويضيف انتصاره الثالث الخميس.

ويحل الخليج ضيفًا على الخلود الخميس المقبل، على ملعب نادي الحزم في الرس، ضمن الجولة الـ13، فيما يستضيف الحزم نظيره النصر، الجمعة، على الملعب ذاته.