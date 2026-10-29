رغم الانتصار.. أخضر 16 يودع الخليجية

ودع المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم منافسات كأس الخليج تحت 17 عامًا 2026، رغم انتصاره على نظيره العراقي 1ـ0، الخميس، على ملعب حمد بن خليفة في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن الجولة الرابعة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل هدف الأخضر الوحيد عبد العزيز الناهض عند الدقيقة 87.

ورفع الأخضر رصيده إلى سبع نقاط، بعد تحقيقه انتصاره الثاني في البطولة، إلا أن ذلك لم يكن كافيًا لحجز إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي، ليودع المنافسات من دور المجموعات.

وأنهى المنتخب السعودي مشواره بانتصارين وتعادل وخسارة، إذ استهل البطولة بالخسارة أمام مصر 0ـ5، قبل أن يتعادل مع اليمن 1ـ1، ثم يتغلب على الكويت 2ـ0، ويختتم مشاركته بالفوز على العراق بهدف دون رد.

وحجز منتخب اليمن بطاقة العبور الثانية إلى جانب مصر بعد أن تفوقت على الأخضر بفارق الأهداف.

وخاض الأخضر منافسات البطولة بقيادة البرتغالي تياجو فارينها، مدرب المنتخب، ضمن المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه منتخبات مصر واليمن والكويت والعراق.