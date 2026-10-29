الخلود يعيد سيماكان إلى دفاع النصر

يستعيد خط دفاع فريق النصر الأول لكرة القدم الفرنسي محمد سيماكان، الخميس أمام الخلود، بعدما غيَّبت إصابةٌ في الساق اللاعبَ عن المباراتين الماضيتين أمام نيوم والفيصلي.

وتنطلق مباراة الخلود، المنتمية إلى الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، في الساعة 09:00 مساءً على ملعب «الأول بارك» في الرياض.

وقبل أكثر من ساعةٍ على صافرة البداية، أعلن نادي النصر، عبر مركزه الإعلامي عن التشكيل الأساسي، الذي يتألَّف من البرازيلي بينتو ماتيوس، حارس المرمى، والظهيرين نواف بوشل وأيمن يحيى، والمدافعَين سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز، وعبد الله الخيبري والبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعبَي الوسط، والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الهجوم مع مواطنه جواو فيليش والسنغالي ساديو ماني وعبد الله الحمدان.

وعلى دكة الاحتياط، يدَّخر المدرب الأسترالي آنجي بوستيكوجلو 9 لاعبين، بينهم الحارس عبد الهادي العلوان، والجناح عبد الرحمن غريب، والعراقي حيدر عبد الكريم، لاعب الوسط، والمدافع عبد الإله العمري، والظهير سعد الناصر.

وأصيب سيماكان بكدمةٍ قويةٍ في الساق أمام نيفتشي الأوزبكستاني، في 12 أكتوبر الجاري، ضمن ثاني جولات مجموعة الغرب من دوري أبطال آسيا للنخبة، ما أبعده عن الجولتين 10 و11 المحليتين.