قادري: الغيابات ضيّعتنا أمام الخليج

أرجع التونسي جلال قادري مدرب فريق الحزم الأول لكرة القدم الخسارة أمام الخليج 2ـ4 ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي إلى الإرهاق الذي أصاب اللاعبين.

وقال المدرب في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، الخميس: «المباراة تتلخَّص في فكرتين، فخلال الشوط الأول كنا أفضل، وكان تركيزنا عاليًا، واستطعنا العودة بعد تأخرنا بهدفٍ، وتسجيل هدفين، وإنهاء الشوط بالتقدم، لكنْ في الثاني اختلفت الأمور بسبب الإرهاق والإصابات. نحن هنا نتحدَّث عن نحو سبعة لاعبين، في مقدمتهم سعيود الذي أصيب قبل المباراة بدقائق، وحُرمنا من مشاركته معنا». مضيفًا: «الخليج استحق الفوز لأنه استطاع العودة بسبب التغييرات، والحلول التي لديه. نحن افتقدنا هذه الميزة نتيجة الإصابات».

وتابع التونسي: «بدرجةٍ كبيرةٍ، أحدُ أسباب خسارتنا الغيابات. في المباراة الأخيرة كان لدينا أربعة غياباتٍ، واليوم لدينا سبعة في عددٍ من المراكز. نحن لسنا محظوظين لأننا نفتقد هذا الكم الهائل من اللاعبين، بل إن بعضهم يلعب في المركز ذاته».

ووعد قادري بالتغيير خلال فترة التوقف المقبلة، من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، قائلًا: «سنحاول تجهيز الفريق، وتصحيح الأخطاء حتى نعود أقوى، بإذن الله».