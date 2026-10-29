الأهلي يخطف نقاط مودرن سبورت

تغلب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم على مضيفه مودرن سبورت بهدف دون رد الخميس، لحساب المرحلة الثامنة من الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة استعاد الأهلي المركز الثاني من الزمالك، ورفع رصيده إلى 20 نقطة خلف بيراميدز «21»، فيما توقف مودرن سبورت السادس عند 13.

سجل عمر الساعي لاعب الوسط هدف المباراة الوحيد، فيما أنقذ مصطفى شوبير حارس الأهلي فريقه من التعادل حين تصدى لركلة جزاء في الدقيقة 84.

بدأ مودرن سبورت المباراة ضاغطًا لكن دون خطورة حقيقية على مرمى شوبير، في حين كانت أولى الفرص من نصيب الأهلي في الدقيقة 11 حين أرسل أحمد عيد كرة عرضية من ركلة ركنية قابلها المغربي أشرف بن شرقي برأسية قوية، أمسك بها مصطفى مخلوف حارس مرمى مودرن على مرتين.

وتقدم الأهلي حين أرسل مروان عطية كرة طولية على الجهة اليمنى لأحمد سيد «زيزو»، الذي راوغ مراقبه وأرسل عرضية متقنة قابلها عمر الساعي برأسية ساقطة ارتطمت بالقائم الأيمن وسكنت شباك مصطفى مخلوف «53».

حاول مودرن سبورت الهجوم من أجل إدراك التعادل، وكانت أخطر محاولاته قابلها محمود ممدوح برأسية قوية وأبعدها شوبير بصعوبة لركنية «37».

وكانت أولى محاولات الشوط الثاني من نصيب الأهلي حين مر زيزو من الجهة اليمنى وأرسل تمريرة أرضية للساعي الذي سدد كرة قوية، أبعدها مخلوف ببراعة «53».

وأهدر البديل حسين الشحات فرصة مضاعفة النتيجة للأهلي حين انفرد بمرمى مخلوف من تمريرة بن شرقي، لكنه سدد مباشرة نحو الحارس لتخرج الكرة لركلة ركنية «79».

احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة مودرن سبورت في الدقيقة 83 بعد عرقلة أكرم توفيق للجزائري آدم رجم، وسدد علي فوزي الكرة على يمين شوبير الذي تصدى للكرة ببراعة ليحرم مودرن من التعادل ويحافظ على فوز صعب لفريقه.