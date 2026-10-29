جوميز: حتى الهلال عانى أمام الحزم.. وبالروح كسبناهم

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب فريق الخليج الأول لكرة القدم، أنهم استحقوا الفوز على الحزم 4ـ2، الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، كاشفًا عن صعوبة مواجهة المنافس بسبب تنظيمه الدفاعي، مستشهدًا بمعاناة الهلال أمامه حتى الدقائق الأخيرة.

وذكر جوميز خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «كانت مباراةً صعبةً أمام فريقٍ منظَّمٍ مثل الحزم. الهلال نفسه عانى أمامه حتى الدقائق الأخيرة بسبب أسلوبه الدفاعي، لكنَّنا ظهرنا بتنظيمٍ مميِّزٍ خلال المواجهة، لذا استحققنا الفوز».

وأضاف: «أستطيع مساعدة اللاعبين، لكن لا أستطيع منحهم الروح، لأنهم يمتلكونها بالفعل، وهذا ما يظهر في المباريات، إذ يلعبون دائمًا حتى الدقيقة الأخيرة بتركيز عالٍ، وأهنِّئهم على هذه الروح».