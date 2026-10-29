رونالدو: كرة القدم ملك جماهيرها.. وجائزتي التاريخية لكم

أهدى الأسطورة البرتغالية التاريخية كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، تصدره تصويت «الكرة الذهبية عبر التاريخ» إلى جماهير كرة القدم حول العالم بعدما تفوق على غريمه الأزلي الأرجنتيني ليونيل ميسي في التصويت الذي نظمته مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية.

وكتب رونالدو، الخميس، عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «كرة القدم ملك للجماهير! شكرًا لجميع المشجعين حول العالم، وجائزة الكرة الذهبية عبر التاريخ هي لكم أيضًا».

ونال الهدّاف التاريخي لقب أفضل فائز بالكرة الذهبية على مر العصور عندما تُوّج بها عام 2008، وفقًا لنتائج التصويت الجماهيري عبر موقع مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية، الأربعاء.

واستحدثت مجلة «فرانس فوتبول» والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لقب «B.O.A.T»، المشتق من مصطلح «الأعظم على مر العصور»، وطُرح في استفتاء جماهيري لاختيار الفائز الأبرز بالكرة الذهبية خلال تاريخها الطويل.

وكان رونالدو حصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2008 بعد موسمه الاستثنائي مع مانشستر يونايتد، الذي حقق خلاله أربعة ألقاب، وهي: الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، والدرع الخيرية، وكأس العالم للأندية.

وتلت هذه الجائزة أربع كرات ذهبية أخرى تُوّج بها خلال مسيرته مع ريال مدريد الإسباني، وجاءت أعوام 2013 و2014 و2016 و2017.

وحسب نتائج التصويت الجماهيري، انحصرت المراكز الخمسة الأولى لأفضل الفائزين بالكرة الذهبية في كل العصور بين رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث حل ميسي في المركزين الثاني والرابع «موسمي 2012 و2023»، كما جاء رونالدو ثالثًا وخامسًا «موسمي 2017 و2016».