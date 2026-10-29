السبت.. ثالث جولات فورمولا 4 السعودية

تستضيف حلبة البحرين الدولية منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من بطولة أرامكو فورمولا 4 السعودية، المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات «FIA»، حيث تنطلق الجولة الثالثة، السبت، وتُختتم الأحد الأول من نوفمبر المقبل، تليها الجولة الرابعة يومي 3 و4 من الشهر ذاته، وتُجرى البطولة بتنظيم من التوكيلات موتورسبورت، وتحت الإشراف الرياضي للاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.

وطبقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» تأتي منافسات البحرين بعد جولة ثانية شهدت تنافسًا قويًا على حلبة كورنيش جدة، حيث فاز النمساوي مارلون باير، سائق فريق راب آند فلاي، بالسباق الأول، فيما حسم الويلزي آرتشي أوين، سائق فريق سيفن توينتي 3 ريسينج السباق الثاني لصالحه، ومع فارق ثلاث نقاط فقط بين متصدري الترتيب العام، من المنتظر أن تلعب جولتا البحرين دورًا مهمًا في المنافسة على لقب البطولة، ويتصدر باير الترتيب العام للسائقين برصيد 83 نقطة، يليه آرتشي أوين في المركز الثاني برصيد 80 نقطة، فيما يحل هاريسون ماكي ثالثًا برصيد 46 نقطة.

ويشهد السبت 31 أكتوبر انطلاق منافسات الجولة الثالثة على حلبة البحرين الدولية بالتجارب الرسمية، تليها التجارب الحرة الأولى، ثم التصفيات التأهيلية الأولى، قبل انطلاق السباق الأول من الجولة والخامس في البطولة عند الـ 6:20 مساء، على أن تُجرى مراسم التتويج عند الـ 7:00 مساء.

وتتواصل المنافسات الأحد المقبل بالتجارب الحرة الثانية، تليها التصفيات التأهيلية الثانية، قبل انطلاق السباق الثاني من الجولة والسادس في البطولة عند الـ 3:30 عصرًا تعقبه مراسم التتويج عند الـ 4:10 عصرًا.

وتنطلق الجولة الرابعة 3 نوفمبر بتنظيم التجارب الحرة الأولى، والتصفيات التأهيلية الأولى، قبل انطلاق السباق الأول من الجولة والسابع في البطولة عند الـ 3:30 عصرًا.

وتتواصل المنافسات الأربعاء 4 نوفمبر بالتجارب الحرة الثانية، والتصفيات التأهيلية الثانية، على أن ينطلق السباق الثاني من الجولة والثامن في البطولة عند الـ 3:30 عصرًا تعقبه مراسم التتويج عند الـ 4:10 عصرًا.