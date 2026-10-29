الجمعة والسبت.. 1.9 مليون ريال جوائز فروسية الرياض

يستعد ميدان الملك عبد العزيز للفروسية بالرياض الجمعة والسبت لاستضافة الحفلين الـ 25 والـ 26 ضمن منافسات الأسبوع الثالث من «موسم سباقات الرياض».

وتتضمن المنافسات 24 شوطًا، بواقع 12 شوطًا في كل أمسية، وبإجمالي جوائز مالية تتجاوز 1.9 مليون ريال، وسط منافسة قوية بين نخبة الجياد للظفر بكؤوس: كلية الملك خالد العسكرية، وإمارة منطقة المدينة المنورة، وآسيا، وإمارة المنطقة الشرقية.

وتتجه الأنظار، الجمعة، نحو كأس كلية الملك خالد العسكرية المخصص للأمهار بعمر السنتين على مسافة 1600 متر وبجائزة مالية تبلغ 150 ألف ريال، حيث تنصب الترشيحات نحو المهر «ترانيكلو» حامل شعار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبد العزيز، والمهر «رحابي» بشعار أبناء هيف بن محمد بن عبود القحطاني.

كما تشهد الأمسية تنظيم كأس إمارة منطقة المدينة المنورة على مسافة 2400 متر، وبجائزة مالية قدرها 150 ألف ريال، بمشاركة المرشح «المقام» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، والجواد «عويد» بشعار أبناء هيف بن محمد بن عبود القحطاني.

وفي سباقات أمسية السبت المقبل، خُصص الشوط الـ 11 للمنافسة على كأس آسيا للأفراس على مسافة 1400 متر وبجائزة تبلغ 150 ألف ريال، حيث تبرز فيه الفرس «نوافع» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز، إلى جانب الفرس «مسايل» بشعار الشيخ عبد الله حمود المالك الصباح، لتختتم الأمسية بكأس إمارة المنطقة الشرقية على مسافة 2400 متر وبجائزة مالية قدرها 150 ألف ريال، وسط ترشيحات قوية للجواد «صياح» الفائز بكأس ولي العهد «فئة ليستد»، والجواد «جران ديسانس» بشعار أبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.