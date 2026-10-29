ماجد ورونالدو يجتمعان في «بانر التأسيس»

احتفت رابطة جمهور فريق النصر الأول لكرة القدم بذكرى تأسيسه قبل صافرة بداية المواجهة مع الخلود، مساء الخميس في الرياض، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

تأسّس النصر في مثل هذه الأيام من عام 1955، ما يجعل عمرَه 71 عامًا.

وقبل انطلاق صافرة البداية، رفع أعضاء الرابطة لافتة ضخمة «بانر»، في مدرجات ملعب «الأول بارك»، رُسِمَت عليها صورتا الأسطورتين النصراويتين الكبيرتين ماجد عبد الله والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكتُبِت على اللافتةِ عبارة «وُلِدَ شامخًا ليبقى الآخرون في ظله». وبين صورتَي ماجد ورونالدو، كتُبَ 1955، في إشارةٍ إلى تاريخ تأسيس النادي. وفي الجزء الأعلى، وُضِعَت صورٌ من محطاتٍ في تاريخ الفريق.