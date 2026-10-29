إيلينا تضمن صدارة التصنيف العالمي

ضمنت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا إنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي للمرة الأولى في مسيرتها، بعدما ​تغلبت على مواطنتها يوليا بوتينتسيفا 6ـ2 و6ـ3 في الدور الثاني من بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو الخميس، قبل أكثر من أسبوع على انطلاق البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

وكانت إيلينا أعفيت من خوض الدور الأول في ‌البطولة المنظمة بطوكيو ‌من فئة 500 نقطة، ​لتبدأ ‌مشوارها ⁠مباشرة ​من دور 16، ⁠وذلك بعد أيام من إحرازها لقب بطولة نينجبو المفتوحة في الصين، وهو لقبها الرابع الموسم الجاري والأول منذ اعتلائها صدارة التصنيف العالمي.

ولم تكن اللاعبة صاحبة الـ 27 عامًا بحاجة سوى إلى تحقيق فوز واحد إضافي ⁠العام الجاري لضمان إنهاء الموسم في ‌المركز الأول، ومنع أرينا ‌سبالينكا لاعبة روسيا البيضاء، المصنفة ​الثانية عالميًا، من انتزاع ‌الصدارة منها.

وتعيش إيلينا واحدًا من أفضل ‌مواسمها، بعدما توجت بلقبي أستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة، لترفع رصيدها إلى ثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، بعد لقبها في ويمبلدون قبل أربعة أعوام.

وتلتقي الكازاخستانية في الدور المقبل الكندية ليلى فرنانديز في إعادة لنهائي بطولة ⁠نينجبو، بعدما ⁠تفوقت الأخيرة على البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 6ـ2 و7ـ6.