الهلال يخسر مارتينيلي في 3 مباريات

يغيب البرازيلي جابرييل مارتينيلي، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم، عن ثلاث مبارياتٍ جديدةٍ لـ «الأزرق» بداعي إصابته في العضلة الخلفية.

وكشف بيانٌ بثَّه الهلال عبر حسابه في منصة «إكس»، الخميس، عن حاجة اللاعب إلى برنامجٍ علاجي وتأهيلي يمتد من عشرة إلى 15 يومًا، بعدما أظهرت فحوصاتٌ طبيةٌ معاناته من الإصابة العضلية.

وأشار البيان إلى خضوع البرازيلي لجلسةٍ علاجيةٍ داخل العيادة الطبية في مركز الماجدية الرياضي، مقر تدريبات الفريق، ضمن مراحل برنامجه العلاجي والتأهيلي.

وتعرَّض الجناح، البالغ من العمر 25 عامًا، للإصابة خلال مباراة الفريق مع القادسية، الجمعة الماضي، لحساب الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي.

وخرج بسببها عبر تبديلٍ اضطراري، ودخل زميله سلطان مندش مكانه في الدقيقة 49 من المباراة التي شهدت تسجيله هدفًا، وأنهاها الهلال فائزًا 3ـ1.

وأبعدته الإصابة عن مباراة الخسارة أمام الشمال القطري 1ـ3، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحسبَ المدة المطلوبة للتعافي، سيغيب مارتينيلي أولًا أمام الفتح، السبت المقبل، ضمن بطولة الدوري، ثم أمام شباب الأهلي الإماراتي في النخبة، والاتفاق في «روشن»، 3 و7 نوفمبر.

وسيُدشِّن عودته على الأرجح أمام الدرعية، 20 نوفمبر، في الجولة الـ 14 من الدوري، بعد نهاية فترة التوقف.