أمام النصر.. إيسومبا يكتب الحضور الأول

قصّ المهاجم الكاميرني لويك إيسومبا شريط أهدافه مع فريق الخلود الأول لكرة القدم مساء الخميس أمام النصر، في الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وأحرز إيسومبا الهدف الثاني لفريقه، مدركًا التعادل، 2ـ2، مع أصحاب الأرض، قبل انتهاء الشوط الأول.

وانضم الكاميروني إلى الخلود، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من إنتر توركو الفنلندي. وقبل الجولة الجارية، لعِب أربعًا أخرى، عجز خلالها عن هزِّ شباك المنافسين.

ولعِب إيسومبا موسمًا ونصف الموسم لصالح إنتر توركو، محرزًا 10 أهداف وصانعًا 14 في 71 مباراة، مما دفع النادي القصيمي إلى استقطابه قبل نهاية فترة الانتقالات، لدعم هجوم فريق المدرب الإنجليزي ديس باكينجهام.

وأشرك باكينجهام لاعبه الكاميروني أساسيًا أمام الشباب والنصر، وبديلًا أمام القادسية والفيصلي والاتفاق.