العلا يعوض خسارته برباعية الأهلي

اكتسح فريق العلا الأول لكرة القدم للسيدات نظيره الأهلي 4ـ0، الخميس، على ملعب نادي أحد في المدينة المنورة، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، محققًا انتصاره الثاني في النسخة الجارية.

وافتتحت ميشيلا إبام التسجيل للعلا مبكرًا عند الدقيقة الرابعة، قبل أن تعزز الفرنسية أمل مجري تقدم فريقها بالهدف الثاني في الدقيقة 20، ثم عادت اللاعبة ذاتها وأضافت الثالث عند الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم العلا بثلاثية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، أكملت التنزانية أوبا توكوامبيكي رباعية العلا عند الدقيقة 72، ليحسم الفريق النقاط الثلاث، ويعوض خسارته أمام الاتحاد 0ـ4 في الجولة الماضية.

ورفع العلا رصيده إلى ست نقاط من انتصارين وأربع خسائر، متقدمًا على الأهلي الذي تجمد رصيده عند أربع نقاط، بعدما تلقى خسارته الرابعة في الموسم الجاري، والثانية تواليًا، عقب سقوطه أمام القادسية 0ـ10 في الجولة الخامسة.

ويحل العلا ضيفًا على الترجي 6 نوفمبر المقبل، ضمن الجولة السابعة، فيما يستضيف الأهلي نظيره الاتحاد في اليوم ذاته.