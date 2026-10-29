أرسنال يخسر استئناف داومان

رفضت لجنةٌ مستقلَّةٌ استئناف نادي أرسنال الإنجليزي ضد البطاقة الحمراء التي تلقَّاها ماكس داومان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال الخسارة المدوِّية أمام فليتوود من الدرجة الرابعة ضمن دور الـ 16 لكأس رابطة الأندية المحترفة.

وطُرِدَ النجم الصاعد «المراهق» بسبب ركله هاريسون نيل عقب تدخُّلٍ قوي في الدقيقة 85 من المباراة التي خسرها فريقه بركلات الترجيح بعد التعادل 1ـ1.

وتقدَّم أرسنال باستئنافٍ، لكنَّ الاتحاد الإنجليزي أعلن، الخميس، أن لجنةً مستقلَّةً رفضت ادعاءات النادي بشأن الطرد الخاطئ، والعقوبة المفرطة في حق داومان.

وسيبدأ اللاعب، البالغ 16 عامًا، تنفيذ إيقافٍ فوري لثلاث مبارياتٍ بسبب السلوك العنيف بدءًا من مواجهة أرسنال خارج أرضه أمام ليفربول في الدوري، الأحد.

ويتساوى فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا في عدد النقاط مع مانشستر سيتي في صدارة الدوري.

ويحلُّ أرسنال ضيفًا على ليفربول ساعيًا للتعافي من هذه المفاجأة الكبيرة، فيما يستعدُّ فليتوود لمواجهة فريقٍ آخرَ من الدوري الممتاز، إما إيفرتون أو نيوكاسل، في ربع نهائي الكأس.