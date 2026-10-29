دورة فيينا.. ألكاراز ومدفيديف إلى ربع النهائي

بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الثالث عالميًا، الدور ربع النهائي من دورة فيينا النمساوية لكرة المضرب بفوزه على الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-1 و7-6 «11-13»، فيما عانى الروسي دانييل مدفيديف الخامس قبل أن يتجاوز البريطاني كاميرون نوري.

واحتاج ألكاراز إلى ساعة و41 دقيقة لحسم المواجهة ليحجز مقعده في الدور ربع النهائي بالعاصمة النمساوية.

وسيواجه الإسباني في الدور المقبل الأمريكي تومي بول الـ 14 الذي حسم مواجهته أمام الإيطالي لوتشانو دارديري الـ 23، بسهولة كبيرة، بعدما اكتسحه 6-1 و6-1 في 49 دقيقة فقط.

وفي إطار سعيه إلى التأهل لبطولة «إيه تي بي» الختامية للموسم، المقررة في مدينة تورينو الإيطالية، انتزع الروسي مدفيديف فوزًا ثمينًا على نوري بثلاث مجموعات 4-6 و6-3 و7-6 «1-7»، بعد مباراة استغرقت ساعتين و31 دقيقة.

وتعززت حظوظ الروسي في بلوغ البطولة الختامية عقب الخروج المبكر للأمريكي فرانسيس تيافو من الدور الأول في فيينا، والإسباني رافايل جودار من الدور ثمن النهائي في دورة بازل السويسرية.

ولا تزال خمسة مقاعد متاحة في البطولة، فيما ضمن زفيريف وألكاراس والأمريكي بن شيلتون مشاركتهم.

وسيواجه مدفيديف في الدور ربع النهائي الفرنسي أدريان مانارينو، المصنف الـ 73 عالميًا الذي أطاح بالتشيكي ياكوب منشيك الـ 16.