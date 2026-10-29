خليجي القدامى.. 22 لاعبا يمثلون الأخضر

اختار خالد القروني، مدرب المنتخب السعودي لقدامى لاعبي كرة القدم، 22 لاعبًا للمشاركة في النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج للقدامى، التي تنطلق الجمعة في الدوحة العاصمة القطرية، وتستمر حتى الخامس من نوفمبر المقبل، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية.

وضمت قائمة الأخضر عددًا من أبرز نجوم الكرة السعودية السابقين، يتقدمهم ناصر الشمراني، ومبروك زايد، ومنصور النجعي، وسعود كريري، وصالح الصقري، ومحمد أمين، إلى جانب مجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم تمثيل المنتخب السعودي والأندية المحلية خلال مسيرتهم الكروية.

ويستهل المنتخب السعودي مشواره في البطولة بمواجهة نظيره الكويتي، الجمعة، عند الـ 05:30 مساءً على ملعب سعود بن عبد الرحمن، قبل أن يواجه المنتخب العُماني، السبت، عند الـ 07:00 مساءً، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة المنتخب العراقي، حامل لقب النسخة الأولى، الإثنين المقبل، عند الـ 05:30 مساءً.

وأوقعت قرعة البطولة الأخضر في المجموعة الأولى إلى جانب العراق والكويت وعُمان، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات قطر والإمارات والبحرين واليمن.

وتوزعت قائمة المنتخب السعودي على ثلاثة حراس مرمى، هم منصور النجعي، ومبروك زايد، وعساف القرني، وثمانية مدافعين، هم كامل الموسى، وماجد العمري، ومشعل السعيد، وراشد الرهيب، وعبد الله شهيل، وجمعان الجمعان وصالح الصقري، ومحمد نامي.

وفي خط الوسط، اختار القروني ثمانية لاعبين، هم سعود كريري، وعبد الملك الخيبري، وصالح الغوينم، وأحمد الموسى ، وسعيد الودعاني، وحسين النجعي، وأحمد الموسى، وصاحب العبد الله، فيما ضم خط الهجوم الثلاثي محمد أمين، وعبد العزيز السعران، وناصر الشمراني.

ويسعى المنتخب السعودي إلى المنافسة على لقب النسخة الثانية، مستفيدًا من خبرات لاعبيه الذين سبق لهم خوض العديد من البطولات والمواجهات الخليجية والقارية، في بطولة تعيد إلى الملاعب أسماء صنعت حضورًا بارزًا في تاريخ الكرة السعودية.

وتشهد البطولة لعب 15 مباراة موزعة على ثلاثة ملاعب، هي حمد الكبير، وحمد بن خليفة، وسعود بن عبد الرحمن، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، المقرر تنظيمه الثلاثاء 3 نوفمبر، على أن تُلعب المباراة النهائية 5 نوفمبر المقبل.

وتُلعب مباريات البطولة من شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء تبديلات غير محدودة، فيما تُحسم مباريات الأدوار الإقصائية بركلات الترجيح مباشرة في حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.