أنجيلو يكسر رقم موسم اللقب

احتاج البرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب وسط فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى 10 جولاتٍ فقط لتخطي رصيده التهديفي طوال الموسم الماضي من دوري روشن السعودي.

وأحرز جابرييل، أمام الخلود مساء الخميس، خامس أهدافه في نسخة الدوري الجارية، مقارنةً بأربع خلال 25 مشاركة ضمن النسخة الماضية 25ـ2026.

ويقضي البرازيلي الشاب موسمه الثالث بشعار «الأصفر»، وشَهِد الثاني تألُّقه وتحوّله إلى ركيزة في التشكيل الأساسي على يدي المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وواصل الأسترالي آنج بوستيكوجلو، المدرب الحالي لحامل اللقب، الاعتماد على اللاعب، البالغ من العمر 21 عامًا.

وتحت قيادة بوستيكوجلو، لعِب أنجيلو 13 مباراة، حتى الآن، أحرز خلالها 6 أهداف، منها خمسٌ منها على مستوى الدوري، وصنع 3.

وانضم اللاعب إلى النادي العاصمي، خلال صيف 2024، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، الذي ضمّه قبل ذلك بعام من سانتوس البرازيلي وأعاره موسمًا إلى ستراسبورج الفرنسي.