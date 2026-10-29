قبضة القادسية أمام تحدي الخليج في قمة الثامنة

تستأنف منافسات الدوري السعودي الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2026ـ2027، الجمعة، بخمس مواجهات ضمن الجولة الثامنة من الدور التمهيدي، تتصدرها مواجهتا القادسية والخليج، ومضر والنور.

وتنطلق مواجهات الجولة عند الـ 03:00 عصرًا بلقاء الهدى والوحدة على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، فيما يستضيف الفتح نظيره الحزم عند الـ 04:00 عصرًا على صالته بالأحساء.

ويلتقي القادسية متصدر الترتيب مع الخليج صاحب المركز الثالث الـ 05:00 مساء على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، فيما يواجه الخويلدية نظيره المحيط عند الـ 06:30 على صالة نادي النور بسنابس.

وتُختتم مواجهات الجولة بلقاء مضر والنور عند الـ 08:00 مساء على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تعزيز موقعيهما في الترتيب.

ويتصدر القادسية الترتيب العام برصيد 10 نقاط، متقدمًا بفارق الأهداف على مضر صاحب المركز الثاني، فيما يحتل الخليج والنور المركزين الثالث والرابع برصيد 8 نقاط لكل منهما، ويأتي الهدى خامسًا بـ6 نقاط، والوحدة سادسًا بـ4 نقاط، والفتح والمحيط في المركزين السابع والثامن بنقطتين لكل منهما، بينما يحتل الحزم والخويلدية المركزين التاسع والعاشر دون نقاط.