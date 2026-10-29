الإثنين.. الهلال ينتظر وصول شباب الأهلي

استكملت إدارة نادي الهلال ترتيبات استضافة فريق شباب الأهلي الإماراتي الأول لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد السعودي للعبة، تأهبًا لمواجهة الثلاثاء المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتَحدَّد وصول بعثة الفريق الإماراتي إلى الرياض الإثنين المقبل، فيما يسبقها طاقم التحكيم بقيادة الأردني أدهم مخادمة بيومٍ واحدٍ، استعدادًا لإدارة المواجهة التي يحتضنها ملعب «المملكة أرينا»، معقل «الأزرق».

ويضم طاقم التحكيم إلى جانب مخادمة كلًّا من الأردنيين محمد الكلاف وأحمد الروالي، المساعدين الأول والثاني، والتايلاندي سونجكران بونميكيارت، الحكم الرابع، ومواطنيه سيفاكورن بو أودوم وتاناتي تشوتشوين، ثنائي غرفة الـ «VAR».

واختير فندق جاردينو في حي التخصصي مقرًّا لسكن وفد الاتحاد الآسيوي، الذي يتضمَّن جميع مسؤولي المباراة، فيما تنزل البعثة الإماراتية في فندق فيتوري هوتيل جاردن.

ويغادر جميع الضيوف، ومن بينهم بعثة شباب الأهلي، الأربعاء، غداة المباراة التي تأتي ضمن رابع جولات مجموعة الغرب من البطولة القارية.