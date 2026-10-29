النصر يعاقب الخلود بالفوز الأكبر

أمطر فريق النصر الأول لكرة القدم شباك الخلود بخمسة أهداف، في أمسيةٍ شهِدت تألّق النجم البرتغالي الكبير كريستيانو رونالدو، صاحب «الهاتريك»، ومواطنه جواو فيليش، الذي صنع أربعة أهدافٍ، مُعادلًا بذلك رقمًا قياسيًا في دوري روشن السعودي.

وأسفر لقاء النصر وضيفه القصيمي، مساء الخميس على ملعب «الأول بارك» في الرياض، عن فوز صاحب الأرض، الذي كان متأخّرًا بهدف، 5- 3، ضمن الجولة الـ 12 من الموسم الجاري.

وهذا أكبر انتصارٍ لـ «الأصفر» الموسم الجاري، بحساب عدد الأهداف المُسجَّلة وليس فارقها، وهو بالمعيار ذاته أكبر انتصارٍ له في سِجلِّ مواجهاته مع الخلود.

وأحرز رونالدو الأهداف الثالث والرابع والخامس، بعدما سجَّل البرازيلي أنجيلو جابرييل الهدف الأول، للفريق المنتصر، وأضاف السنغالي ساديو ماني الثاني.

في المقابل، أحرز الفرنسي جولين دومينجيش هدفَي الخلود الأول، الذي افتتح أهداف المباراة، والثالث، وكتب الكاميروني لويك إيسومبا اسمه على الثاني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2-2. وفي الثاني، دكَّ «الدون» مرمى الضيوف بثلاثية «هاتريك» أوصلته إلى الهدف 985 في مسيرته، وقرّبته أكثر من تحقيق طموح إحراز 1000 هدف.

وقبل صافرة النهاية، احتسب الحكم خالد الطريس ركلة جزاءٍ للخلود، على الظهير سعد الناصر، حوَّلها دومينغيش إلى هدفٍ ثانٍ له وثالثٍ لفريقه، لم يمنع «الأصفر» من حصد النقاط الثلاث، التي رفعت إلى رصيده إلى 28 نقطة، منحته وصافة جدول الترتيب، بفارق الأهداف خلف القادسية.