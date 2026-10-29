الضامة تبعد ديمبيلي عن التعاون

أبعدت إصابة في العضلة الضامة الفرنسي موسى ديمبيلي، مهاجم فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، عن مواجهة التعاون، السبت، ضمن الجولة الـ12 من دوري روشن السعودي وفق ما كشف عنه مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتعرض ديمبيلي للإصابة خلال مواجهة الخلود، السبت الماضي، التي كسبها الاتفاق 3ـ0، ضمن الجولة الـ11، واضطر إلى مغادرة الملعب عند الدقيقة 31، ليشارك سلطان هارون بدلًا منه.

ويضاف غياب المهاجم الفرنسي إلى الإسباني ألفارو ميدران وراضي العتيبي، اللذين يواصلان الابتعاد عن المشاركة بداعي الإصابة، ما يضع الأسترالي آرثر باباس، مدرب الفريق، أمام ثلاثة غيابات قبل المواجهة المرتقبة.

ويعد ديمبيلي أحد الخيارات الهجومية للمدرب الأسترالي، بعدما سجل ثلاثة أهداف في النسخة الجارية من الدوري، جميعها أمام الرياض في الجولة الأولى، التي شهدت تسجيله أول ثلاثية «هاتريك» للفريق الموسم الجاري.

ميدانيًا، اختتم الاتفاق تحضيراته في الدمام، الخميس، بحصة تدريبية تحت إشراف باباس والجهاز الفني المساعد، بدأت بتمارين لياقية، قبل الانتقال إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية التي ينوي الاعتماد عليها أمام التعاون.

وتغادر بعثة الفريق إلى القصيم صباح الجمعة، على أن يخوض اللاعبون حصة تدريبية أخيرة هناك، يضع خلالها المدرب الأسترالي اللمسات النهائية على خطته، ويحدد خياراته الفنية لتعويض الغيابات.

ويحتل الاتفاق المركز السابع برصيد 18 نقطة، جمعها من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات ومثلها من الخسائر، فيما يأتي التعاون في المركز الـ17 بأربع نقاط.