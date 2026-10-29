مجموعة السدحان تدخل أرشيف الأفلام

أعلنت هيئة الأفلام عن اتفاقية لإيداع مجموعة الفنان عبد الله السدحان في الأرشيف الوطني للأفلام، وذلك ضمن فعاليات منتدى الأفلام السعودي، خلال يومه الثاني، في خطوة تعزز جهود الأرشيف في حفظ التراث السينمائي وصون ذاكرة الإنتاج الفني السعودي وتوثيقها للأجيال المقبلة.

ووقّع الاتفاقية عبد الله العبد الله، المدير العام للأرشيف الوطني للأفلام، والفنان عبد الله السدحان، لإيداع هذه المجموعة التي توثق محطات بارزة في مسيرة الفنان، وتضم مواد ومقتنيات مرتبطة بأعمال أسهمت في تشكيل جانب من ذاكرة الدراما السعودية.

وتضم المجموعة مواد أرشيفية متنوعة تشمل أشرطة تصوير، وصورًا فوتوغرافية، ووثائق إنتاج، ونصوصًا ومراسلات، إلى جانب كاميرات ومعدات تصوير وتسجيل، وملابس ومقتنيات ومواد لمجموعة من أعمال الفنان عبد الله السدحان، وفي مقدمتها مسلسل «طاش ما طاش» توثق جوانب متعددة من مسيرته وتفاصيل صناعة أعماله.

وبموجب الاتفاقية، يتولى الأرشيف الوطني للأفلام حفظ المجموعة وصونها وفهرستها ورقمنتها ومعالجتها وفق الممارسات الأرشيفية، بما يضمن استدامتها وإتاحتها مستقبلًا للباحثين والمهتمين كجزء من الذاكرة الثقافية الوطنية وتاريخ الإنتاج التلفزيوني والسينمائي في السعودية.

وأوضح العبد الله أن مجموعة الفنان عبد الله السدحان تحفظ جانبًا من ذاكرة الدراما السعودية، وتروي تفاصيل صناعة أعمال ارتبط بها الجمهور أعوامًا طويلة، وتمثل هذه الخطوة نموذجًا لكل فنان وصانع أفلام يريد أن تبقى تجربته محفوظة للأجيال المقبلة.

ويحفظ الأرشيف الوطني للأفلام أكثر من 134 ألف عنصر أرشيفي، إلى جانب 329 فيلمًا مودعًا، ضمن جهوده في حفظ التراث السمعي والبصري وصون ذاكرة الإنتاج الفني الوطني، بما يسهم في استدامة هذا الإرث وإتاحته للأجيال القادمة والباحثين والمهتمين.