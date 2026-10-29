9 نوفمبر.. «تحدي 1%» ينطلق بمشاركة 1300 متسابق

تطلق هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر قناة SBC، برنامج المسابقات «تحدي 1%»، الإثنين 9 نوفمبر المقبل، أول نسخة عربية من البرنامج العالمي «The 1% Club»، وذلك على مدى 13 حلقة.

وطبقًا لحساب وكالة الأنباء السعودية «واس» يشارك في البرنامج 1300 متسابق، اختارتهم الهيئة من بين 5 آلاف متقدم، بعد عملية فرز استندت إلى معايير محددة واختبارات وتقييم، بواقع 100 متسابق في كل حلقة، يتنافسون في اختبار لقدراتهم الذهنية من خلال 15 سؤالًا تعتمد على التفكير المنطقي وقوة الملاحظة والتحليل والاستنتاج، بعيدًا عن أسئلة المعلومات العامة والحفظ.

وتبدأ المنافسة بأسئلة يستطيع 90 في المئة من أفراد العينة المرجعية الإجابة عنها، ثم تتدرج في مستوى الصعوبة وصولًا إلى التحدي الأخير، الذي لا يتمكن من الإجابة عنه سوى 1 في المئة من العينة.

ويمنح البرنامج كل متسابق بطاقة مرور واحدة، يمكن استخدامها لتجاوز أحد الأسئلة ابتداءً من مرحلة 50% وحتى مرحلة 5 في المئة، دون إمكانية استخدامها في السؤال الأخير.

ويبدأ كل متسابق المنافسة برصيد يبلغ 2.500 ريال، مع إمكانية الانسحاب والاحتفاظ بالمبلغ قبل الوصول إلى سؤال 30 في المئة، أو مواصلة المنافسة للفوز بالجائزة الكبرى التي تصل إلى 250 ألف ريال.

وعلى الصعيد البصري، تولّى فريق من المتخصصين تنفيذ ديكور النسخة السعودية، تحت الإشراف المباشر لـBBC Studios Limited، صاحبة حقوق البرنامج العالمي، بهدف تقديم نسخة سعودية تتميز بمعالجة بصرية أكثر إبهارًا.

ويأتي إطلاق «تحدي 1%»: امتدادًا للنجاح العالمي للبرنامج، الذي انطلق من المملكة المتحدة وانتقل إلى عدد من الأسواق الدولية، ليصل إلى الجمهور العربي للمرة الأولى عبر شاشة SBC.