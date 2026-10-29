بسداسية في الرياض.. القادسية يسجل الانتصار الأكبر

دوَّن فريق القادسية الأول لكرة القدم رقمًا جديدًا في سجلاته بفوزه على مضيِّفه الرياض بستة أهدافٍ دون ردٍّ، مساء الخميس، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي.

وحقق الفريق الشرقاوي انتصاره الأكبر عبر جميع مشاركاته في بطولة دوري المحترفين، التي استُحدثت صيف 2008، متجاوزًا فوزه بـ 6ـ1 على الفتح، 14 أكتوبر 2011، ضمن منافسات البطولة، وبـ 5ـ0 أمام كلٍّ من الخلود لحساب النسخة الجارية، والفيحاء في سابقتها.

وللمرة الأولى يسجِّل القادسية ستة أهدافٍ في مباراةٍ واحدةٍ ضمن بطولة دوري المحترفين التي عاد إليها من الدرجة الأولى صيف 2024.

وتكفَّل الهولندي تيجاني رايندرز، لاعب وسط الفريق، بإحراز ثلاثةٍ من الأهداف الستة، فيما سجَّل البقية عبد الله آل سالم، والفرنسي محمدو سانجاري، والمكسيكي خوليان كينيونيس، رؤوس الحربة.

وأنهى الفريق الشوط الأول متقدمًا بهدفين لرايندرز وآل سالم في الدقيقتين 18 و37، تاركًا الحصة الأكبر من الغلة التهديفية للشوط الثاني.

وأضاف رايندرز الهدف الثالث «56»، وسجل سنجاري الرابع «67» بعد دخوله بديلًا لآل سالم بثلاث دقائق، ووقَّع كينيونيس على الخامس «87»، ثم أتم الهولندي السداسية «89».

وأحرز القادسية انتصاره التاسع في الدوري، مقابل تعادلٍ، وخسارتين، ورفع رصيده إلى 28 نقطةً، وتصدَّر جدول الترتيب بفارق الأهداف عن النصر الوصيف، وبنقطةٍ عن الهلال الثالث الذي لعب أقل منهما بمباراةٍ واحدةٍ.

أمَّا الرياض، فبعدما تلقَّى خسارته الخامسة، توقف رصيده عند 12 نقطةً من ثلاثة انتصاراتٍ وثلاثة تعادلاتٍ، ويقف حاليًّا في المركز الـ 11.