بـ 4 صناعات.. فيليش يعادل الرقم القياسي

نثرَ البرتغالي جواو فيليش، مهاجم فريق النصر الأول لكرة القدم، هداياه أمام الخلود، مساء الخميس في الرياض، معادلًا الرقم القياسي لصناعة الأهداف خلال مباراة واحدة من دوري روشن السعودي.

وأسهم فيليش بفاعلية كبيرة في فوز فريقه 5-3 على الخلود، ضمن الجولة الـ 12 من دوري روشن السعودي، حيث صنع الأهداف الأول والثاني والثالث والرابع.

وحوَّل مواطنه النجم كريستيانو رونالدو والبرازيلي أنجيلو جابرييل والسنغالي ساديو ماني أربعًا من تمريراته إلى ضرباتٍ في شباك حامد الشنقيطي، حارس الخلود.

وبتألّقه الملفت، طابق نجم البرتغال والنصر الرقم القياسي لعدد الأهداف التي يصنعها لاعبٌ في مباراة واحدة ضمن دوري المحترفين السعودي، الذي انطلق عام 2008 ويحمل اسمه الحالي منذ 2022.

وكتب المغربي يوسف القديوي، لاعب الوسط، الرقمَ القياسيّ، في 24 فبراير 2011، عندما صنع أربعة أهدافٍ في فوز فريق الوحدة الكاسح 8-1 على الحزم، ضمن الجولة الـ 18 من دوري 2010- 2011.

وبقِيَ الإنجاز الفريد ممهورًا باسم المغربي وحده، لأكثر من 13 عامًا، حتى عادله الجناح الفرنسي موسى ديابي، في 15 سبتمبر 2024، بصناعة العدد ذاته من الأهداف في فوز الاتحاد 7-1 على الوحدة، ضمن الجولة الثالثة من دوري 2024- 2025.

وانضم فيليش إلى هذه القائمة القصيرة، متشاركًا الرقم القياسي مع صانعَيه، وفي الوقت ذاته، كسر رقمه الشخصي، الذي يعود إلى باكورة جولات موسم الدوري الإسباني 2022- 2023.

وصنع فيليش، ضمن تلك الجولة، ثلاثة أهدافٍ لصالح أتليتيكو مدريد أمام خيتافي، وانتصر فريقُه السابق 3-0.